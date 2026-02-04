台北102歲人瑞突娶69歲看護！子女衝醫院「門口劫走老父」真相離奇

輪椅。示意圖。取自Pixabay



台北中山區發生當街搶人戲碼！一名102歲人瑞突然與68歲看護結婚，但子女全被蒙在鼓裡。日前，子女在老翁就醫時突然殺出，直接推走輪椅搶人，事件驚動員警到場。原來，子女懷疑老翁遭到軟禁，更怒控看護是覬覦老翁價值數億房產。

「警察救人！」68歲賴姓看護推著輪椅，帶王先生離開醫院，王家兒女衝上前將看護推開，連人帶輪椅把人推走。現場一片混亂，警方獲報到場了解。

經查，102歲人瑞王先生在年初突然和照顧自己10多年的69歲賴姓看護登記結婚，不過，王先生的子女完全不知情，因去探望父親被拒於門外，才得知父親登記結婚。

家屬也懷疑看護覬覦父親的財產，由於家屬看不到父親，才會趁父親看醫師時，上演搶人大戰。據悉，王先生早年從事土地代書，名下擁有約7億的房產和土地。

王家兒子表示：「爸爸形同囚禁啊！她(看護)禁止我跟我老爸來往，豈有此理。」王先生的兒女們已尋求法律途徑求助。此外，看護也對王家子女聲請保護令。

