台北11秒有感晃動！5.3震再襲北台 氣象署：餘震仍會發生

（記者張芸瑄／綜合報導）北台灣昨晚再度明顯晃動。中央氣象署地震測報中心指出，晚間 9 時 31 分發生的規模 5.3 地震屬於「中層地震」，最大震度落在宜蘭南澳 3 級。依震央位置、規模與深度推估，這起地震仍屬於 12 月 27 日深夜規模 7.0 強震的餘震。由於震源深、能量傳遞到地表前已被地層消耗，因此後續餘震雖持續，但感受不算明顯。

地震測報中心主任吳健富說明，本次地震深度達 70.3 公里，震央位於宜蘭縣政府東方約 24.9 公里處，與先前 7.0 強震的震央與深度皆非常接近。宜蘭南澳感受最為強烈達 3 級，新北、台北與宜蘭市普遍為 2 級；桃園以北及中部部分地區也出現 1 級以上有感。

圖／晚間 9 時 31 分發生的規模 5.3 地震屬於「中層地震」。（翻攝 中央氣象署官網）

不同地區震度歷時也略有差異，南澳因接近震央，明顯搖晃約 3 秒；桃園約 2 秒，新竹關西約 1 秒。台北市信義區雖只有 2 級，但因位處高樓密集區，晃動長達 11 秒，更容易讓民眾感覺「搖很久」。

吳健富指出，這起 5.3 地震仍是板塊隱沒帶釋放能量所致。菲律賓海板塊自東南方向擠壓，與歐亞大陸板塊在宜蘭、花蓮外海交界處碰撞並向北隱沒，於較深層區域累積能量，形成今日的中層地震。

依統計，自 7.0 強震發生至今，包含主震在內的相關活動已累積 6 起有感地震；若扣除主震，本次規模 5.3 的事件是目前最大的餘震，其餘規模 4.5 有 3 起，小於 4 的地震 1 起。吳健富提醒，該區域位於台灣東部地震頻繁帶，5.5 以上地震亦相當常見，「未來仍會有餘震，但規模預期比今天小。」

他也強調，台灣東部約七成地震都在這一區域發生，民眾之所以經常有明顯感受，就是因為地震活動「就在生活周遭」。若有後續餘震，請民眾保持警覺，並留意居家物品是否固定。

