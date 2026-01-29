台北12區運動中心獲空氣品質金級認證 持續擴大認證場所

台北市環保局與體育局合作，輔導台北市12區運動中心取得室內空氣品質金級認證，今(29)舉辦授證暨表揚活動。(記者蔡愷恆攝)

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市環保局與體育局合作，輔導台北市12區運動中心取得室內空氣品質金級認證，今(29)舉辦授證暨表揚活動。台北市副市長張溫德表示，運動中心是市民日常運動的重要場所，榮獲金級認證是樹立全國健康運動場館的新標竿，守護市民運動時呼吸健康。他也提到，台北市近年推動室內空氣品質認證，希望能持續擴大認證場域，提供市民良好的空氣品質。

環保局自112年推動「室內空氣品質認證場所推動計畫」，以主動防疫的思維，鼓勵公私場所強化通風換氣、導入殺菌設備，從源頭提升室內空氣品質。環保局也於113年至115年跨局處攜手教育、社會、衛生及體育等局處，優先輔導推動1096處敏感族群場所，如幼兒園、托嬰中心、護理之家、住宿型長照機構，及12區運動中心申請室內空品認證。

環保局長徐世勲指出，截至去年底，已有801處場所申請室內空品認證，其中755處通過認證並陸續發證。之中，敏感族群場所及運動中心共有633處申請、609處認證，其餘完成認證的場域如百貨美食街、餐廳、商場、電影院、旅館、醫療機構及警察機關等。環保局更建置「台北市室內空品安心地圖」，以食衣住行育樂等直觀分類方式，讓市民可即時查詢已取得認證的場所。

環保局解釋，室內空品認證分為金級與銀級，其中金級標準須符合二氧化碳濃度800 ppm以下、細菌濃度500 CFU/m³以下；銀級則為二氧化碳1,000 ppm以下、細菌800 CFU/m³以下。認證有效期限為2年，若設有自動連續監測設備，效期可延長至3年。

授證暨表揚活動最後，台北市副市長張溫德、環保局長徐世勲、體育局長游竹萍與其他受獎者一起跳活力健身操。(記者蔡愷恆攝)

