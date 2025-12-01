台北12月玩法懶人包！史努比出沒街頭、聖誕小鎮超浪漫，一路嗨到跨年夜！

（圖／臺北自來水事業處、臺北市商業處提供）

進入12月，台北已經悄悄進入「聖誕模式」，走在街上到處都是燈海、裝置藝術和交換禮物的氣氛，如果還在煩惱要去哪過節，其實台北就超夠玩。今年冬天最讓人期待的亮點之一，就是超人氣角色史努比現身城市各大角落，陪大家一起迎接聖誕節和跨年，讓整座城市瞬間變得可愛起來。

首先登場的是「繽紛耶誕玩台北」，今年以「光之覓境」為主題，串聯本市16大百貨體系信義區、百貨商圈、各大熱鬧街區通通亮起耶誕燈飾，不管是想拍照打卡、散步約會，還是單純感受節日氛圍，都很適合漫遊一下。民眾只要於活動期間加入「2025繽紛耶誕玩台北」LINE官方帳號，前往本市16大百貨體系燈飾點位集章，就可參加「尋光立即抽集章活動」，有機會抽中百貨禮券與限定好禮，最大獎10萬元百貨禮券。

（圖／觀光傳播局提供）

如果你比較喜歡悠閒款的聖誕節，那一定要去台北自來水園區走走。「公館聖誕季」每年都超有氣氛，今年不只園區內布滿燈飾，還有史努比大型氣偶和可愛公仔出沒，晚上來散步真的超療癒。園區活動期間會延長開放時間，可以慢慢拍照、逛場、聽音樂，完全是都市裡的小型聖誕小鎮。

不想只是拍拍照？12月21日還有聖誕音樂會可以聽。開幕日和特定週末會有現場演出，台師大葉樹涵教授率領近百人台師大管樂隊，呈現精彩音樂饗宴。

（圖／觀光傳播局提供）

再來就是年底最大重頭戲：跨年夜。說到跨年，台北最經典的當然是101煙火秀。今年台北跨年卡司也是誠意滿滿，從實力派歌手、樂團到新生代偶像通通包辦，準備陪大家一路唱進2026。跨年不管是想卡位看煙火、在家看轉播，還是單純感受一群人倒數的氛圍，台北都能滿足。

