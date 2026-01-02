台北12.4°C「強烈冷氣團」達標 騎士手套、圍巾抗寒

受寒流影響，不少機車騎士全副武裝，戴上厚手套抵抗刺骨寒風。（圖／東森新聞）





「入冬最強」冷氣團來襲！今（2）日清晨台灣本島各地氣溫驟降，其中台北在上午7點05分測得低溫僅12.4度，已達「強烈大陸冷氣團」等級。受寒流影響，不少機車騎士全副武裝，戴上厚手套、圍巾抵抗刺骨寒風。中央氣象署預估，這波低溫將在今晚到明天清晨最冷，北台灣低溫恐下探10至12度，且下週還將有另一波強烈冷氣團接力報到。

清晨的台北街頭，氣溫直逼低點，許多機車騎士在等紅燈時，紛紛使出各種禦寒奇招。只見紅燈燈號亮起，一名騎士立刻停妥機車，迅速從置物箱中取出厚手套，小心翼翼地為坐在前座的小朋友戴上；而另一名沒有配戴手套的騎士，則趁著停等紅燈的空檔，趕緊搓揉雙手，試圖透過摩擦生熱來抵禦這波突如其來的低溫，直呼「真的有夠冷！」

今日北台灣氣溫有感下降，台北測站於清晨7點05分測得低溫12.4度，已達到「強烈大陸冷氣團」等級。許多機車族紛紛戴上厚手套，以抵擋凜冽寒風。

一位機車族表示：「騎車就是怕（吹冷風）手會變粗，所以就會戴手套，這種（手套）不會過風，風透不過去，裡面還有一點刷毛，這樣就比較好操作那個手把。」另一位騎士則說：「今天騎車感覺特別冷，可是戴手套騎的話，又比較不方便。我今天有加穿羽絨背心，所以就是還可以撐過。」

除了氣溫驟降，中央氣象署也提醒，今日午後氣溫將呈現「階梯式」下降，入夜至週六（3日）清晨將是這波冷氣團影響最劇烈的時段，中部以北低溫恐下探至10到12度。加上部分地區有降雨，風勢也明顯增強，體感溫度恐再比實際氣溫低1到2度，騎士們即便全副武裝，仍感受得到陣陣寒意。



據中央氣象署觀測統計，今日清晨最低溫發生在新北市石門區的富貴角，僅9.3度；其次是桃園茶改場的9.6度，新北淡水也只有10.3度，顯示全台各地都有明顯降溫。



中央氣象署預估，儘管週日氣溫將短暫回暖，但下週預計還會再有一波「強烈大陸冷氣團」接力報到，提醒民眾務必做好長期抗寒準備。



面對多變的低溫天氣，正確的保暖穿搭尤其重要。服飾業者建議採取「洋蔥式穿搭」法，並強調「不是穿得越多就越暖和」。最內層應選擇具備「排汗」功能的衣物，中層則著重「保暖」，而最外層則必須「注重防風」，才能有效鎖住體溫。



有民眾分享禦寒心得：「就是裡面一定要穿一件比較能夠吸濕排汗的，這樣可以保持住身體的溫度。外面這層舒適保暖即可」。

隨著冷氣團接力報到，氣溫持續有感下降，提醒民眾務必留意日夜溫差變化，加強保暖工作，切勿輕忽，以免著涼。

