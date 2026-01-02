台北12.4°C「強烈冷氣團」達標 騎士手套、圍巾抗寒
「入冬最強」冷氣團來襲！今（2）日清晨台灣本島各地氣溫驟降，其中台北在上午7點05分測得低溫僅12.4度，已達「強烈大陸冷氣團」等級。受寒流影響，不少機車騎士全副武裝，戴上厚手套、圍巾抵抗刺骨寒風。中央氣象署預估，這波低溫將在今晚到明天清晨最冷，北台灣低溫恐下探10至12度，且下週還將有另一波強烈冷氣團接力報到。
清晨的台北街頭，氣溫直逼低點，許多機車騎士在等紅燈時，紛紛使出各種禦寒奇招。只見紅燈燈號亮起，一名騎士立刻停妥機車，迅速從置物箱中取出厚手套，小心翼翼地為坐在前座的小朋友戴上；而另一名沒有配戴手套的騎士，則趁著停等紅燈的空檔，趕緊搓揉雙手，試圖透過摩擦生熱來抵禦這波突如其來的低溫，直呼「真的有夠冷！」
今日北台灣氣溫有感下降，台北測站於清晨7點05分測得低溫12.4度，已達到「強烈大陸冷氣團」等級。許多機車族紛紛戴上厚手套，以抵擋凜冽寒風。
一位機車族表示：「騎車就是怕（吹冷風）手會變粗，所以就會戴手套，這種（手套）不會過風，風透不過去，裡面還有一點刷毛，這樣就比較好操作那個手把。」另一位騎士則說：「今天騎車感覺特別冷，可是戴手套騎的話，又比較不方便。我今天有加穿羽絨背心，所以就是還可以撐過。」
除了氣溫驟降，中央氣象署也提醒，今日午後氣溫將呈現「階梯式」下降，入夜至週六（3日）清晨將是這波冷氣團影響最劇烈的時段，中部以北低溫恐下探至10到12度。加上部分地區有降雨，風勢也明顯增強，體感溫度恐再比實際氣溫低1到2度，騎士們即便全副武裝，仍感受得到陣陣寒意。
據中央氣象署觀測統計，今日清晨最低溫發生在新北市石門區的富貴角，僅9.3度；其次是桃園茶改場的9.6度，新北淡水也只有10.3度，顯示全台各地都有明顯降溫。
中央氣象署預估，儘管週日氣溫將短暫回暖，但下週預計還會再有一波「強烈大陸冷氣團」接力報到，提醒民眾務必做好長期抗寒準備。
面對多變的低溫天氣，正確的保暖穿搭尤其重要。服飾業者建議採取「洋蔥式穿搭」法，並強調「不是穿得越多就越暖和」。最內層應選擇具備「排汗」功能的衣物，中層則著重「保暖」，而最外層則必須「注重防風」，才能有效鎖住體溫。
有民眾分享禦寒心得：「就是裡面一定要穿一件比較能夠吸濕排汗的，這樣可以保持住身體的溫度。外面這層舒適保暖即可」。
隨著冷氣團接力報到，氣溫持續有感下降，提醒民眾務必留意日夜溫差變化，加強保暖工作，切勿輕忽，以免著涼。
更多東森新聞報導
強烈冷氣團襲台！太平山下探-1度 有望降雪時間曝光
淑麗氣象／全台冷吱吱！最凍時間點曝 下週還有冷空氣報到
冷空氣源源不絕！3地區迎「嚴寒8度低溫」最冷時間曝
其他人也在看
現在還不是最冷！兩波強勁冷氣團先後襲台 「這些地方」恐跌破10度
即時中心／高睿鴻報導全台冷颼颼！許多民眾今（2）早出門上班課，可能都會察覺環境明顯低溫，但氣象署預報員葉致均稍早表示，降溫趨勢仍在持續，預計今天晚上到明天清晨，才是此波冷氣團最強時間點；這段期間，台南以北、宜蘭、花東縱谷、高屏近山區、金門馬祖等外島，都可能陸續出現10度以下低溫。他也指，今天北部地區、宜蘭普遍落在12至13度、其他地區高溫也不超過20度，算是相當寒冷；但如上所述，下半天仍會繼續轉冷。民視 ・ 5 小時前 ・ 7
全台急凍！強烈冷氣團接力強襲 專家：下周挑戰寒流等級
2026首波降溫來的又強、又猛！氣象專家林得恩提醒，這次冷氣團影響力強、降溫幅度大，將持續影響至周日（4日），而更強的一波冷空氣將在下周一（5日）緊接報到。根據預測，一月上旬氣溫偏低、持續時間較長，冷空氣強度不排除寒流等級，民眾需提前做好禦寒準備。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 1
強烈冷氣團元旦襲！4縣市炸雨「暴跌探7℃凍4天」 下週這天恐首波寒流
中央氣象署針對4縣市發布豪雨、大雨特報，受到東北季風影響，今（1）日基隆北海岸有局部大雨或豪雨，新北、宜蘭地區及臺北山區有局部大雨發生的機率，山區慎防坍方及落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
入冬最強冷空氣！大雨狂轟「4縣市」 一路下到明天
今（1）日元旦迎來入冬第一波強烈大陸冷氣團南下，白天起各地氣溫逐步下滑，持續影響到週末，夜間清晨各地低溫約在13至15度，空曠處及近山區10至12度。另外，苗栗以北及宜花地區為陰時多雲、有短暫陣雨天氣，降雨較集中於北海岸及東北角地區，局部仍有達大雨以上等級；台中以南及台東為晴到多雲天氣。中央氣象署下午也針對4縣市發布大雨特報，小心瞬間大雨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
全台急凍！最冷時刻曝光 回暖沒多久又有2波冷氣團接力
2026年剛開始就有強烈冷氣團！中央氣象署指出，這波冷氣團最冷的時間將落在「週五到週六凌晨」，西半部、宜花、金馬有可能下探10度甚至以下，提醒民眾要多保暖。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 發起對話
跨完年繼續冷！這天急凍僅剩7度 專家曝回暖時間點
跨完年繼續冷！這天急凍僅剩7度 專家曝回暖時間點EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 1
首波強烈冷氣團來襲！這天最低溫下探8度 鄭明典：可能有一波氣溫驟降
鄭明典今（1月1日）在臉書發文表示，今日下午5時的500百帕高度場預報顯示，主要槽線呈現東西走向，氣象專業稱之為「橫槽」。隔日槽線逐漸轉為東北—西南走向，這一變化過程被稱為「橫槽擺正」，在統計上是最常出現寒潮爆發的天氣型態。鄭明典提醒，寒潮爆發除了氣溫低外，還需...CTWANT ・ 22 小時前 ・ 3
凍番薯了！強烈大陸冷氣團來襲 8縣市恐現10度以下低溫
強烈大陸冷氣團於今（1）日南下，氣象署發布最新低溫特報顯示，1月1日至3日全台氣溫明顯下降，北台灣部分地區將出現10度以下低溫，甚至持續達24小時。氣象署指出，今下午至明（2）日晚，新竹以北局部地區可能出現10度或以下的低溫，並亮起橙色燈號，提醒民眾做好保暖措施。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 2
強烈大陸冷氣團報到！氣溫恐降10度以下 氣象署曝最冷時段
民視新聞／温芸萱、楊軒報導強烈大陸冷氣團南下，全台氣溫逐步下降，氣象署預報員劉沛滕今（1）日指出，最冷時段落在明晚至後天清晨，中部以北恐出現10度以下低溫。迎風面的桃園、宜蘭仍有間歇降雨，基隆北海岸及北部山區持續發布大雨特報。周日白天短暫回暖，但日夜溫差大，下週還有一波冷氣團再度報到。民視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
9.9度急凍！強烈冷氣團全面發威、這「8縣市」低溫警戒 下周恐再迎新一波
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導入冬首波強烈大陸冷氣團全面南下，台灣各地氣溫驟降，中央氣象單位連續發布低溫與大雨特報，不少民眾明顯感受到比跨年夜更...FTNN新聞網 ・ 9 小時前 ・ 發起對話
晚上又濕又冷！北北基宜大雨特報 一路下到明天
中央氣象署今（1）日晚間6點30分發布4縣市大雨特報，受東北季風影響，1日晚間至明（2）日基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有局部大雨發生的機率。氣象署提醒民眾注意瞬間大雨，山區需慎防坍方及落石。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 1
今晨低溫僅9.6度！北台灣整天寒冷、恐掉到7度 「首波寒流」估下週來襲
氣象署今（2）日清晨針對苗栗以北、宜蘭、金門等8縣市發布「低溫特報」，示警2日及3日強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。氣象署表示，今、明（2日、3日）兩天強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，今日桃園以北及臺灣東北部地區有短暫雨，東部、東南部及恆春半島有局部短暫雨，竹苗及中部山區有零星短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 10
2026元旦濕冷！ 強烈大陸冷氣團南下「越晚越冷」
今（1）日，元旦強烈大陸冷氣團南下，北部氣溫逐漸下降，其他地區晚起氣溫亦下降，白天北台灣高溫約16、17度，中部及花東高溫約21至24度，南部高溫約25至26度，晚上中部以北及宜蘭低溫約12至14度，...華視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
強冷氣團快又強！明晚氣溫驟降「8縣市」當心低溫
強冷氣團快又強！明晚氣溫驟降「8縣市」當心低溫EBC東森新聞 ・ 21 小時前 ・ 8
氣象署發低溫特報！這些縣市「非常寒冷」將持續在10度以下
冷！中央氣象署今（1）天10:49發布低溫特報指出，1日強烈大陸冷氣團南下，2日及3日強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
出門升旗注意保暖！強烈大陸冷氣團來襲 中部以北低溫持續下探
即時中心／綜合報導注意保暖！今（1）日強烈大陸冷氣團南下，中央氣象署指出，北部氣溫將逐漸下降，其他地區晚間起氣溫亦下降；迎風面雲多易雨，基隆北海岸及大台北山區將有雨勢，並有機會出現局部大雨。氣象署也提醒，強烈大陸冷氣團及大陸冷氣團接連報到，冷空氣持續影響台灣，1月上旬的氣溫將偏低。民視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
冷空氣源源不絕！3地區迎「嚴寒8度低溫」最冷時間曝
冷空氣源源不絕！3地區迎「嚴寒8度低溫」最冷時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
強烈冷氣團報到 週五晚至週六清晨低溫下探7度
生活中心／李世宸、曾宸洛、SNG 台北新北報導2026年終於到了，元旦放假一天，但入冬首波強烈冷氣團將抵達，越晚越冷，周五上班日到週六是最寒冷時刻，北部地區可能跌到10度以下，明天部分地區更有機會下探7度。還有人因此明天請假一天，來個4天連假躲在家裡避寒。民視 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
本週末溜滑梯式降溫「剩個位數」 雪山追雪機會高
過了今天就是2026年，不過大台北、宜蘭地區持續有雨，且1月1日元旦起冷氣團接力南下，低溫影響到8日至9日，北部和宜蘭1500公尺以上山區有望降雪，以雪山機會最高，民眾務必做好禦寒措施。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
2026首波冷氣團又強又猛 林得恩：1月上旬持續低溫
受強烈大陸冷氣團南下影響，1月1日北部及東北部地區氣溫明顯下降，其它地區晚起氣溫亦開始下降，這波冷空氣將是入冬以來最強的一波。氣象專家林得恩直言，2026首波降溫來的又強又猛。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話