台北17歲少女遭絞碎機捲入慘死 休學扛家計帶病上工「連勞健保都沒有」

台北漁產公司發生驚悚工安意外。翻攝自Google地圖

台北市萬華區萬大路「台北漁產公司」的外包保麗龍回收廠，上月31日傍晚發生駭人死亡工安意外，年僅17歲葉姓少女在清理絞碎機殘膠時，疑因機器突然啟動，導致其左半身遭捲入血肉模糊，當場傷重身亡，警方已將依過失致死罪及違反《職安法》將劉姓雇主移送法辦。同時，北市勞動局調查發現，劉姓雇主不僅未落實工安防護，甚至連勞健保都未幫少女投保，情節重大將開罰。

休學貼補家用卻斷魂

據了解，不幸喪生的葉姓少女家住新北市中和區，家中還有父母及一姊一弟。她因體諒家境，高中休學後便投入職場貼補家用，在該回收廠已工作約8個月。事發當天，她雖因感冒就醫，隨後仍照常前往工廠上班，不料卻發生意外。

事發於傍晚近6時，葉女獨自操作一座約衣櫃高的保麗龍絞碎機。因回收的保麗龍常附帶殘膠，她疑似為了清理機具內的殘膠，伸手進入機器內。原本停止運轉的機器不知何故突然重新啟動，葉女閃避不及遭捲入，附近員工雖聽到呼救聲並火速拔掉電源，但為時已晚，葉女左半身已慘遭機具重創。

勞檢揭露多項違規：未投保且缺乏防護

台北市勞檢處第一時間前往現場，發現多項重大違規，包括違反操作規範： 根據《職業安全衛生設施規則》第77條，雇主於清理粉碎機內裝物時，應確保機械停止運轉；讓未成年少女從事運轉中機器的掃除、檢查等危險性工作，違反《職安法》第29條規定；劉姓雇主雖聲稱僱用人數未達5人（非法定強制投保門檻），但經查葉女確實未具備勞工保險及職災保險身分，勞檢處將移請勞保局、健保局裁罰。

父母悲慟求真相 負責人函送法辦

少女父母對女兒慘死悲慟不已，質疑現場缺乏基本的安全設施與保障，要求相關單位查明真相。由於事發地點位於工廠轉角監視器死角，確切事發細節仍待進一步釐清。

北市勞動局強調，本案葉女發生職災死亡，已構成《職安法》第40條及41條之刑事責任，最高可處3年以下有期徒刑。目前警方與勞檢單位已完成訪談，將60歲的劉姓負責人依過失致死罪及職業安全衛生法移送地檢署偵辦



