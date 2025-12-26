台北20年前跨年卡司被翻出 「海報沒寫名字都認得」

下周三（31日）就是跨年夜，各縣市陸續公布跨年晚會卡司，其中「台北最High新年城」請來南韓女團KARA、蔡健雅、韋禮安等知名歌手，名單曝光引發許多討論。一名網友翻出20年前台北跨年卡司，包括五月天、張惠妹、孫燕姿等，都是天王、天后等級的歌手，直呼海報上不用寫名字，「化成灰都認得」。

一名網友日前在Threads分享今年台北跨年卡司陣容，包括KARA、蔡健雅、韋禮安、畢書盡、高爾宣等。他也翻出2006年的跨年晚會海報做對比，當年出席表演的歌手包括五月天、孫燕姿、張惠妹等，主持人則是徐乃麟、曾國城、蔡康永等大咖。

廣告 廣告

有網友將貼文分享至Dcard，並發文表示，2006年有兩個令人驚訝的地方，第一是20年前的海報畫質竟然如此高清；另外則是當年的海報上沒寫藝人名字，但全部都認得出來。

話題曝光掀起回憶殺，許多網友直言，「以前沒有智慧手機，反而認識一堆藝人」、「2006年的海報，右邊5位化成灰都認得」、「20年前不用寫名字都認得出來」。

也有網友認為，「那年代一堆超強作詞、作曲人，根本神仙打架」、「那個年代就歌手主要賺跨年場，現在紅的都自己開演唱會了」、「今年台北卡司算好了，請的藝人很多」。

更多中時新聞網報導

2025中信盃台日高中棒球對抗賽》黑豹旗PK甲子園 台式應援超熱血

禾浩辰襪子藏鑽戒求婚 吳品潔驚喜噴淚

國有土地種植碳匯 3處將招標