台北203捷警巡邏117站體 李西河爭取中央多給人

（中央社記者楊淑閔台北23日電）台北市政府警察局長李西河今天表示，捷運警察編制222人，實況203人，負責巡邏守望117個台北捷運站體勤務，已發文內政部警政署爭取2026年1月多給人。

他說，每年1月與10月補人，今年10月台北增加155人，補退休缺額；他已發文警政署，希望考量台北人口密集、事情較多，希望2026年1月是否考量台北需要較多人力給人。

北捷台北車站、中山站周邊19日接連發生投擲煙霧彈、持刀傷人案，共造成3名民眾死亡、多人受傷，犯嫌張文最後自捷運中山站旁誠品南西店頂樓墜樓不治。

中國國民黨籍台北市議員鍾沛君在台北市議會警政衛生委員會表示，事件關鍵時間傍晚5時到6時，等於處在無捷警狀態，明年捷警預算編列少約新台幣1000餘萬元，擔心明年人數更少。

與會報告的李西河說，捷運環狀線由新北市管理，編制少10、20人，但今年、明年應都是編制222人，目前全國警力缺少5000人，但容訓量有限，現在台北預算員額夠、人力不足，短期無法補足，今年實際上是203人。

此外，李西河說，為強化北捷維安，精進作為包含要介接北市府捷運工程局監視器，強化調閱效能。19日事發時急需調閱北捷監視器影像，但無法在警察局系統調閱，影響偵辦速度，台北市副市長李四川指示警察局、捷運局研究介接，雙方研究後可行，正在評估具體執行方式。（編輯：李明宗）1141223