台北4.9星火鍋店將熄燈！最後營業日曝光 饕客不捨喊可惜

生活中心／彭淇昀報導

台灣人吃火鍋不分季節，台北市文山區一間人氣火鍋店「辣椒多一點」在地經營超過6年，沒想到近日宣布將於2月10日結束營業。消息曝光後，不少饕客哀號「不可能吧，是文山區極少數美味到我覺得不可思議的餐廳」、「好可惜，是我們全家連小孩都很愛的湯底，真的很好吃」。

台北4.9星火鍋店「辣椒多一點」將於2月10日結束營業。（圖／翻攝自辣椒多一點 臉書）

火鍋店「辣椒多一點」在臉書粉專發文宣布重磅消息，將於2月10日結束營業，「不知不覺這間店已經陪伴大家6年半了，在這段時間裡，我們參與了許多人的重要時刻，可能是一頓慶生、一次聚餐、一次久違的相聚，又或只是某個平凡日子裡，一頓讓人感到溫暖、被好好對待的用餐」。

「辣椒多一點」娓娓道來，創業初期的店面其實是在國父紀念館附近，那是一間原本就做餐飲的店，我們頂下後才發現建物用途竟然無法作為餐飲使用，後來輾轉到了西門商圈，投入了大量的心力與汗水，卻因為租賃條件問題，最終與房東協商未果，只能忍痛放棄，最後才來到了現在的文山區。

「辣椒多一點」還說，在店面真正開成之前，就已經先承擔了百萬等級的額外支出，對一個第一次創業、沒有背景、沒有資源的新創品牌來說，那真的不是一筆小數目，而是一場心理與現實的雙重考驗，而真正的考驗，才正要開始，2020年疫情開始後，餐飲業面臨的考驗，一年比一年更現實，包括內用限制、原物料上漲、成本不斷被推高等等，對新創品牌而言，沒有太多緩衝空間、更沒有本錢犯錯，只能在一次次選擇中，盡力把事情做好。

而支撐「辣椒多一點」的正是每一位客人，累積了2000多則評論、4.9顆星的肯定，還獲得「台北鍋際大賞人氣TOP10」、被列入台北市觀光局的「文山推薦指南」，這些不只是對料理的認可，更是對這個團隊、服務和整體用餐體驗的肯定，最珍貴的莫過於客人的真實評價，「外場服務很貼心」、「態度真的很好」、「會記得客人的習慣」，店家感嘆「這些評價對我們來說，比任何宣傳都珍貴」。

「辣椒多一點」透露，最終讓他做出「結束營業」這個決定的原因並不是熱情消失，而是已經無法用我理想中的方式好好照顧客人、好好照顧夥伴、好好照顧自己，因此選擇停在自己仍然尊重這間店、這個品牌的時刻，「所以，我決定在這裡，為這段6年半的新創旅程畫下句點」。

消息曝光後，不少網友紛紛看哭，不捨直呼，「從女兒畢業典禮那天第一次踏進辣椒，就成為固定回訪口袋名單，萬般不捨的訂了月底最後一次的用餐，希望可以很快再見面」、「不可能吧，是文山區極少數美味到我覺得不可思議的餐廳」、「好可惜，是我們全家連小孩都很愛的湯底，真的很好吃」、「我們家的愛店欸！無論是食材和服務都是優質的，好捨不得」、「天呀！我最愛的火鍋店，湯頭好、食材好，沒有你們我該怎麼辦」、「不吃辣的我，唯一覺得辣好吃又舒服的湯底」。

