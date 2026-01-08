台北416億vs台南163億！黃偉哲痛斥新版財劃法對南部不公

台南市長黃偉哲8日趁北上參加行政院會大吐苦水，痛批新版財劃法令地方縣市財政大洗牌。（本報資料照／程炳璋台南傳真）

新版《財政收支劃分法》正式上路，台南市長黃偉哲8日趁北上行政院機會，痛斥藍白兩黨非理性通過惡法，無視區域平衡，令各縣市財力級次大洗牌，呼籲南投、雲林、嘉義市應把炮轟中央的力氣，轉向藍白立委。

黃偉哲說明，這部惡法讓特定縣市財政優渥可大撒幣，卻導致中央在面對極端氣候災難時「無糧可救」，嚴重威脅國家安全。

他舉例，台北市在財劃法中拿了416億，台南市才163億，台北得以推動「生生喝鮮奶」及「公私立國中小營養午餐全面免費且不排富」等政策。全台各縣市如新竹縣市、桃園、基隆甚至台中，紛紛出現加碼普發現金1萬至5萬元不等的提案。南部縣市卻愁思連修路的錢都沒有。

黃偉哲痛斥新版財劃法簡直是「朱門酒肉臭，路有凍死骨」的寫照。台灣人還得面臨「同島不同命」的不公不義。

分析藍白版財劃法，黃偉哲表示，中央據此法多釋出數千億元給地方，導致財源大失血，救災庫銀被掏空，一旦地方面對極端氣候發生天然災害，中央恐將無預算補助地方的窘境。「但那些原本拿錢多的縣市，一樣又會跟中央討救災經費!」他說，這樣的財劃法無疑是在拿災民的生命財產安全開玩笑。

針對網友帶風向抹黑台南財政不佳才被財力降級，黃偉哲強調台南財政紀律佳，台南市7年來減債超過205億元！因財劃法分配不均，中央為彌補台南，才透過重新計算調降財力，台南未來在重大建設上可「減少地方配合款負擔、拿到更多中央補助」。

