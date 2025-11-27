台北45年老店突宣布熄燈！在地人淚：我的童年…

生活中心／周孟漢報導



日本動漫《咒術迴戰》角色七海建人曾說過「枕邊脫落的頭髮變多了，喜歡吃的夾心麵包從商店消失了，這些小小的絕望堆砌起來，才會讓人成長」，語句間透露著長大的無奈，現實世界似乎也是如此，隨著時代變遷，小時候常去的老店也會有熄燈的一天。位在台北市大安區信義路上的「捷安特」分店，陪伴當地人走過45年，卻宣布將在29日熄燈，震驚一票網友。





台北市大安區信義路上的捷安特分店，陪伴當地人走過45年。（圖／翻攝自 Google Maps）

台北市大安區信義路上、位在大安森林公園對面的捷安特分店（比揚國際有限公司），是不少當地人，以及通勤族每天都會看到的知名地標。不過，今（27）日老闆卻無預警透過臉書社團《信義區商兩市》發文，透露「由於租約到期，本店最後的營業日定為11/29，即日起庫存全面拍賣，一件不留，歡迎舊雨新知參觀選購」。

老闆透露由於租約到期，店面將營業至11月29日，「即日起庫存全面拍賣，一件不留」。（圖／翻攝自臉書社團《信義區商兩市》

老闆感性寫下，「這45年，誠摯的感謝每1位曾與我們同行的顧客及朋友們，不管是和我們分享三鐵比賽上凸台的喜悅，或是孩子學會騎腳踏車的一瞬間，或是賣給他1個很棒的產品讓他一用就用了20年，或是在急匆匆趕忙接送孩子的當下車子壞掉跑來車店維修，一邊誇讚我們的存在和工作有多麼重要…這一切的一切都是我們能持續奔跑這麼久的養分，謝謝給我們機會陪伴大家一起長大、一起變老。誠心祝願每一個相遇的你和妳都身體健康、平安喜樂」。

老闆感性表示「誠摯的感謝每1位曾與我們同行的顧客及朋友們」。（圖／翻攝自臉書社團《信義區商兩市》

消息一出，立刻讓不少當地人直喊可惜，「我小時候常去的店！ 我也都跟這間店同樣歲數了，附中的國中同學還在這上班過！ 好捨不得！」、「哇，居然要結束了…」、「哇這真的是從小看到大，每次從南部回來，走建國高下來，看到捷安特就知道快到家了，保重！」、「什麼！我的童年耶！」、「好可惜，地標級的耶」、「青春的回憶啊」、「小時候第一台單車在這買的」、「小時候每天經過，滿滿的回憶」。

不少網友紛紛留言表達不捨。（圖／翻攝自臉書社團《信義區商兩市》

