台北45年「捷安特」突爆熄燈！3折清倉 民眾不捨：滿滿回憶

在台北市大安森林公園旁高掛「捷安特」的腳踏車行，營業迄今已經45年，是不少學生、上班族過去通勤的記憶，然而店主今（27）日突然宣布結束營業，最後營業日到29日。公告曝光後，網友紛紛留言表示，「小時候每天經過，滿滿的回憶」、「太意外，貴店都算是地標了啊」。

該腳踏車行在臉書社團「信義區商兩市」發文表示，他們是大安森林公園旁邊的捷安特，非常非常突然，要結束45年的營業了，目前店面還剩下一些二手車有在特價，店內可以使用動滋券，如果有用得上的鄰居請撥空參觀。還稱，現在三折清倉，一件不留。

該車行進一步指出，此次由於租約到期，最後的營業日定為29日，即日起庫存全面拍賣，一件不留，歡迎舊雨新知參觀選購。「這四十五年，誠摯的感謝每一位曾與我們同行的顧客及朋友們，不管是和我們分享三鐵比賽上凸台的喜悅，或是孩子學會騎腳踏車的一瞬間，或是賣給他一個很棒的產品讓他一用就用了二十年，或是在急匆匆趕忙接送孩子的當下車子壞掉跑來車店維修，一邊誇讚我們的存在和工作有多麼重要」。

對此，在地民眾紛紛上來留言，「太意外，貴店都算是地標了」、「小時候第一台單車在這買的」、「這間店真的很久很久了」、「我的第一台腳踏車就是在你們店買的」、「小時候每天經過，滿滿的回憶」、「每次從南部回來，走建國高下來，看到捷安特就知道快到家了，保重」、「什麼！連你們都要收了！？」

