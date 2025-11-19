台北47所學校完成碳盤查 規畫4年碳中和行動

教育局局長湯志民使用簡易碳盤查工具。（圖／台北市教育局）

為落實2050年淨零願景，台北市教育局致力環境教育與淨零排放，從校園碳盤查出發，在碳揭露的歷程中，讓學校能夠清楚掌握自身能源使用與排放來源，以數據為基礎找出減碳熱點，逐步建構校園永續治理的核心能力，至民國114年底已有47所學校完成校園碳盤查工作，並訂定115至118年碳中和計畫，規畫4年具體精進作為，達成邁向淨零校園的重要里程碑。

教育局表示，自114年度起，北市全面推動校園碳盤查工作，共有47所學校率先參與，為北市淨零教育揭開新的里程碑，由於今年為校園碳盤查的首年，各校均積極展開多元的研習與宣導活動，包括工作坊、教師研習、教學課程、校內外宣導以及標竿參訪等，全年共辦理150場次，協助師生深入理解碳盤查理念，讓永續行動在校園日常中扎根。

教育局指出，114年底完成碳盤查工作的47所先鋒學校，均依據教育部提供的簡易碳盤查工具，完成校內燃料使用、用電量、用水量及師生通勤行為等資料蒐整，初步盤點出校園總碳排放量；同時，也同步盤查校內再生能源設置及樹木碳匯量，計算負碳排放數據，以掌握學校整體碳排現況。在掌握基礎碳資料後，各校並據此制訂 115至118年的中程行動計畫，逐步規畫邁向校園碳中和的具體路徑，為北市校園永續治理奠定重要基礎。

其次，「減碳」必須成為生活習慣與校園文化才能真正落實永續行動，因此教育局全面推動低碳上學，鼓勵學生以走路、搭乘大眾運輸或者搭乘父母的電動汽機車、腳踏車上學，就能降低上學的碳排放量。113學年度全市公立國小推動低碳上學，共60萬3657人次參與，總減碳量為59萬3924公斤。114學年度結合酷課APP減碳日記，全面啟動全市公立高中職以下學校低碳上學，114學年度截至10月底，共4萬9343人次參與，總減碳量為4萬7120公斤。

再者，教育局也推動綠建築，打造新世代智慧永續校園以提升減碳效益。校舍改建以「黃金級綠建築」與「合格級智慧建築」為目標，導入綠屋頂、智慧空調與節能設備，提高節能、降溫與減碳成效；並以本土多元樹種規劃校園環境，兼顧生態、教學與雨水利用等功能，營造友善且具韌性的永續學習場域。以綠建築校舍的減碳效益估算，平均每校改建後每年可節省約60.22公噸碳排放；112至114年間已完成 9 校校舍改建，粗估每年可為城市減少約542公噸碳排放，展現教育局在校園永續推動上的具體成果。

為推動環境素養向下扎根及展現年度成果，教育局更規畫114年11月為「永續生態月」，並辦理一系列永續教育與行動學習活動。包含4場教師研習活動、2場參訪、2場體驗，還有舊莊國小將減碳結合運動會，以創意環保妝點素材進場秀進場、並用綠行動承諾牆寫下師生對永續的承諾，歡迎民眾一同參與，共同見證學校推動永續教育的成果。

