台北60年老字號烘焙材料行驚傳1／22停業 全店清倉大拍賣

位於台北市中山區的60年老字號烘焙材料行「白鐵號」日前宣布將結束營業，令許多喜歡烘焙的人感到可惜。（圖／翻攝自臉書／白鐵號 烘焙器具材料）

位於台北市中山區的老字號烘焙材料行「白鐵號」，已陪伴無數烘焙愛好者走過一甲子，近日業者於官方臉書無預警發布結束營業公告，宣布將於2026年1月22日正式熄燈。消息一出引發廣大消費者不捨，業者也同步展開清倉大拍賣。

擁有超過60年歷史的白鐵號，早期創立於南京東路，後搬遷至現址民生東路，是台北市老字號的烘焙材料行之一。業者日前透過臉書公告，「感謝大家一路以來的支持與陪伴，本店將於2026年1月22日正式結束營業」。

業者感性憶起過去數十年來，每逢周六午後總有許多家長與愛好者齊聚店內，挑選器材與食材，只為親手製作點心給家人品嚐。接著業者表示，從小店草創到深耕社區，白鐵號不僅販售專業器皿與烘焙原料，更累積了許多溫暖且珍貴的烘焙時光，成為許多烘焙名師與在地家庭的共同回憶。

而業者為了回饋長期支持的顧客，白鐵號自公告日至結束營業前舉辦「結束營業清倉大拍賣」，店內各項商品將全面採取優惠價格出清，售完為止。業者也說，感謝一路以來顧客的支持與照顧，誠摯邀請老朋友們在最後時刻回訪店內，挑選心儀的器具。

隨著老店即將熄燈，不少老顧客紛紛湧入臉書留言致意，感嘆又一間具備人情味的店家成為時代的眼淚，「我父親年代必去店，幾年前剛接觸烘焙的時候，他還推薦我去白鐵號」、「托老闆的福，帶了鐵鍋跟咖啡濾杯回家」、「謝謝你們曾經如此用心，祝你們未來一切安好」。

