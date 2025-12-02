台北7旬婦誤闖高雄輕軌 狂開1公里卡月台才停下

高雄輕軌昨（1日）晚間再度發生汽車闖入事件。（圖／東森新聞）





高雄輕軌昨（1日）晚間再度發生汽車闖入事件，一輛轎車沿著輕軌軌道狂開1公里，直到輪胎陷入草地與軌道間的泥土才被迫停下。警方到場確認，肇事者為73歲詹姓老婦人，從台北南下高雄，疑似因高齡駕駛加上不熟悉路況才會誤闖軌道，最終被依法送辦。

車輛卡在月台處，輪胎深陷草地與軌道間隙，員警與工程人員合力將車輛脫困。目擊民眾拍下畫面，直呼誇張，笑稱「這是在玩軌道車嗎」。

警方調閱監視器後發現，1日晚間7點多，詹姓老婦在高雄二聖路轉往凱旋路時誤判路況，竟直接開上輕軌軌道，並沿著軌道一路向前行駛約1公里，直到抵達凱旋武昌站才因車輪陷入草地而停下。當時月台上的民眾看到進站的不是輕軌，而是一輛自小客車，全都驚呆不已。

廣告 廣告

附近民眾也難以置信，紛紛表示從二聖路一路開到武昌路「距離這麼遠，應該早停了」。這起事件造成輕軌延誤4個班次，所幸無人受傷。警方已依規定對詹姓駕駛開出1500至7500元罰鍰，並依妨害公眾運輸行駛安全罪送辦，最重可處2年以下有期徒刑、拘役或20萬元以下罰金。

據了解，詹姓老婦人從台北南下，因高齡駕駛又不熟路況，才會誤把汽車當成軌道車開上去，後續責任難以想像。

更多東森新聞報導

快儲水！今全台7縣市今大停水 高雄最長53小時

7旬婦開車誤入高雄輕軌軌道陷草地 無人傷函送偵辦

獨家／好心人通報「狗骨瘦如柴」飼主悲：動保帶走就死了

