台北9.1度「寒流達標」 會更冷！ 專家：無法完全掌握

台北市 / 綜合報導

2026年第一個寒流來了！昨(8)日入夜之後，強烈大陸冷氣團，正式達到寒流等級，全台灣都有感。以台北市來說，今(9)日清晨的最低溫只有9.1度，而全台灣平地最冷的地方，則是新竹縣關西的5.4度。專家提醒，今天晚上到明(10)日清晨，可能還會更冷；而體感上之所以特別冷，跟「風寒效應」有關。

民眾不管騎車上路，還是走在路上，全都包緊緊，出門在外真的有冷到，這波強烈大陸冷氣團，已經冷到變成2026年首波寒流。民眾說：「傍晚的時候，我們會帶著(暖暖包)放在口袋裡，清晨的時候也會放在口袋裡。」

廣告 廣告

民眾說：「我起來先喝一杯，喝一口溫開水，坐一下，才起來穿衣服，穿暖一點。」新竹關西的大家，紛紛出招禦寒，畢竟9日台灣平地最低溫，就出現在這裡，只有5.4度，而前兩天都是在雲林古坑，分別是6.8度和6.7度，8日入夜後正式達標寒流等級。

從台北測站觀測資料，可以明顯看出溫度一路下滑，最低溫落在9日清晨5點13分，僅僅9.1度。氣象專家林得恩說：「昨天(8日)從入夜之後，開始因為水氣的減少。」

氣象專家林得恩說：「輻射冷卻的效應加乘，使得降溫的情況更加明顯，強烈大陸冷氣團的等級的強冷空氣，就已經在提升為寒流的等級，這一次雖然它是乾冷型，但是讓我們的體感覺得更加地冷，那跟風寒的效應有非常大的關係。」

專家點出風寒效應，強冷空氣南下，氣壓梯度顯著，風速變強，讓體感溫度變得更低，而且接下來還會更冷。氣象署科長劉宇其說：「禮拜五(9日)和禮拜六(10日)這兩天，雖然冷空氣的強度逐漸減弱，我們可以看到白天的高溫，有逐步在回升，但是清晨的溫度還是相當低。」寒流發威，9日晚間10日清晨，預計會更有感降溫，務必好好保暖。

原始連結







更多華視新聞報導

冷氣團及輻射冷卻發威 新竹關西清晨4.8度

冷氣團及輻射冷卻影響全台偏冷 17縣市低溫特報

18縣市低溫特報！明起西半部日夜溫差大 新一波大陸冷氣團將報到

