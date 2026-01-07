台北A辦租金漲不動？仲量聯行：空置率走高、租客談判空間變大

仲量聯行董事總經理侯文信指出，2026年辦公進入盤整格局，新供給會逐年增加，空置率走高，租戶的談判籌碼也會變多。（圖／林榮芳攝）

仲量聯行舉辦「2025商用不動產市場回顧與2026展望」記者會指出，台北市A級辦公室市場在AI與ESG風潮帶動下，升級需求持續升溫，但租金已從過去多年大漲走勢，進入「漲不太動」的高原期，市場話語權也悄悄從房東轉向租戶。

仲量聯行董事總經理侯文信表示，受惠於軌道建設推進與都市更新加速，開發商沿主要交通幹線布局新興商業聚落，捷運聯開與公辦都更案成為新戰場，2025年相關總投資金額突破新台幣3,000億元。不過，在大量新供給陸續進場下，房東不再只靠地點與硬體條件吃香，軟性服務與智慧物管也成為留客關鍵。

廣告 廣告

侯文信指出，台北市A級辦公室租賃市場仍相當熱絡，2024、2025年成交量已連續兩年突破5萬坪，核心商業區2025年全年成交面積約4.38萬坪，創近7年新高，顯示企業搬遷與辦公升級需求並未降溫。然而，隨著供給變多，市場結構開始轉變，「好的商辦不寂寞，但不夠好的，就會很快被市場淘汰」。

從成交結構來看，新大樓最吃香。核心商業區約4.4萬坪成交量中，近半數為樓齡不到2年的新商辦；即使是15年以上的舊大樓，仍須具備精華地段與良好維護，才能吸引企業青睞。租戶類型也明顯分化，200坪以下小坪數辦公室，占整體件數約47%，反映新創與中小企業偏好多據點與彈性辦公；但1000坪以上的大型租賃案僅占約1成，卻貢獻近半租賃總面積，科技與金融等大型企業仍持續擴張、集中辦公。

在區域表現方面，台北核心商業區租賃需求「遍地開花」，信義、敦北及松江南京、西區等次級市場表現平均，新供給預租與去化順利。仲量聯行分析，這波升級潮帶動不少原本位於A、B級舊辦公室的租戶外移，成功吸納市場需求。產業結構上，核心商業區由科技業與金融業共同支撐租賃動能，南港商業區則由科技產業獨占鰲頭，租賃需求占比約68%，形成明顯產業聚落。

供給大量湧現，也讓市場開始出現明顯分水嶺。2025年核心商業區新增約3.4萬坪A級辦公室，其中出租與房東自用合計已去化近1.9萬坪，吸納率約55%，敦北次級市場更靠頂級綠建築吸引國際企業進駐，去化率超過六成。相較之下，南港2025年新增供給高達5.7萬坪，是核心商圈的1.7倍，但目前只去化約三成，呈現供過於求現象，短期仍需時間消化。

在租金與空置率表現上，變化更為明顯。仲量聯行指出，2025年台北A級辦公室平均租金年漲幅趨緩，進入高原期；核心商業區平均租金約每坪每月3,258元，年漲幅約1.7%。擁有LEED、WELL等綠建築認證的大樓，依舊因高規格與永續優勢支撐區域租金水準，成為優質租戶首選，也迫使既有大樓啟動ESG升級，以維持市場競爭力。

空置率方面，核心商業區過去空置率長期維持3%以下，2024年起因新供給壓力突破5%，2025年在新增約3.4萬坪供給後，整體空置率攀升至6.9%。其中，信義次級市場因去化良好，空置率降至約6.4%，其他次級市場則逾1成，顯示部分新案仍在等待市場吸收。

展望2026年，仲量聯行預估，台北核心商業區將再有約4.7萬坪新供給釋出，扣除自用及預租後，仍約有2.4萬坪需市場消化。仲量聯行商業不動產部副總經理游淑芬表示，頂級辦公租金在連年上漲後已漸趨平穩，市場正由房東主導走向房東與租戶角力的中立格局，「未來租戶的選擇會變多，談判籌碼也會跟著增加」。

她指出，企業空間策略正持續演變，混合辦公模式普及，使企業在規劃據點時更重視彈性租期、共享設施及整體員工體驗，租賃型態也從傳統長約，轉向更靈活與多元。AI與半導體產業的長線投資動能，加上工業與物流地產需求穩健，將持續支撐台灣商用不動產市場，但開發商與投資人也必須適應「租金漲慢了、租戶更會挑」的新局。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

F-16花蓮外海失事！即時影像拍下「海面炸火光」 疑墜機瞬間曝光

戀人未滿1／宇宙人小玉約會曖昧對象 保持「紳士距離」冒粉紅泡泡

台南「離婚500元」招牌成熱門打卡點？ 日本遊客狂朝聖：必遊之地