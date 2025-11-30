台北Hello Kitty展 海外巡迴首站登台，初代絨毛娃、萌系場景一次看

如果你是Hello Kitty粉，這波真的會尖叫！2025最新Hello Kitty展台北重磅開展，還是海外巡迴首站，超有誠意直接把初代Kitty、必拍場景、限定周邊通通搬來台灣！台北又多一個超萌必逛名單啦～冰U們準備好手機、把儲存空間清乾淨，因為這場展真的會拍到爆！

Hello Kitty展就位在《新光三越信義新天地 A11館 6F》，不用怕迷路。最醒目的就是那個大大的Kitty招牌，遠遠就看到萌到爆的蝴蝶結。

想找入口？超簡單：直接搭電梯到 6F，電梯門一開就會看到明顯的紅色指示牌，展覽入口就在旁邊，超顯眼完全不會走過頭！

初代Hello Kitty複製絨毛玩偶首次登台

可愛的Kitty場景必拍

原來從小陪我長大的Kitty商品出這麼多，都好可愛，好想收藏它

紀念幣我最喜歡Kitty全家福這枚了

原來長腿Kitty這麼多造型

我個人超喜歡45歲的Kitty造型，黑色蓬蓬裙上都有Kitty頭，好可愛啊

Hello! Friends：藝術家聯名創作，每一步都是驚喜的萌系美術館！走進這區真的會「哇～～」不停！Hello! Friends：藝術家聯名創作展區集合了多位國內外藝術家，把他們獨特的風格與 Hello Kitty 結合，打造出一件件超有個性的聯名作品。

來到這區，手機記憶體真的會爆！展場直接把 Kitty放大到巨型尺寸，不管是超大蝴蝶結、巨大立體Kitty公仔、放大版生活道具，每一個都超吸睛、超可愛，完全是粉絲拍不停的打卡聖地。

