台北SAT考試補習班推薦，AP先修課程

【商家指南推廣專題】

隨著美國大學申請競爭升溫，標準化考試與學業成績成為留學申請的焦點。PANO Education以完整規劃與師資實力，提供SAT考試輔導課程、AP大學先修課程、IB課程，是台北SAT考試補習班推薦名單中的佼佼者。

PANO Education成立於2018年，創辦人Andy Zhang為華裔美國人、耶魯大學校友，更在過去SAT官方考試獲取 1600 的滿分成績，因此他打造台北SAT考試補習班推薦品牌PANO，把學生需要的工具、方法帶進學習歷程，協助台灣學生在國際舞台上找到定位。

廣告 廣告

品牌團隊成員多出身常春藤盟校或美國 Top20，歷來累積了許多MIT、史丹佛等名校錄取案例。他們將成功經驗轉化成可複製的方法，致力實踐三大核心：打破資訊不對稱、挖掘每位學生的獨特故事，以及建立跨國競爭力。課程上，PANO提供SAT考試輔導、進階AP先修課程與IB課程，服務對象以 G9 至 G12 學生為主，涵蓋台北美國學校、康橋國際學校、高雄美國學校、復興實中等國際/雙語學校，另外也包含全台公私立高中。

SAT官方考試英文與數學滿分皆為800分，於2023年改為線上形式的Digital SAT。PANO的SAT輔導涵蓋閱讀、數學、文法與單字，強調解題策略與題型思維，採精緻小班制的上課模式，班別包含菁英班與衝刺班，搭配多份模考與檢討，也另設SAT先修班與一對一家教，至今，品牌已協助超過120位以上學生考取1500以上的高分，學生在修課後SAT考試成績平均提升200分。

台北SAT考試補習班推薦品牌PANO的課程，由美籍老師與母語人士全英文授課，並建置獨家Panobook線上模考系統，由十多位教師團隊根據真實SAT考試題型出題，已累積超過26份Digital SAT模擬試題與300題以上的練習題，協助進度掌握、錯題分析與弱項補強。

PANO也規劃全科AP先修課程，包含單元式深入教學、刷題訓練、模擬考與錯題分析，也開設刷題衝刺班、暑期先修班、常規班與家教班，協助學生短時間內掌握重點、理解題型並提升作答邏輯，並針對FRQ導入作答策略，另提供正式上課證明，讓自學AP的學生提出修課佐證。IB課程則提供完整的 IBDP 與 IBMYP 全科輔導，並包含 TOK、Extended Essay 等核心論文與課程的指導。PANO IB 課程的一大特色在於師資安排，所有老師皆具備實際 IB 授課經驗，以確保教學內容與評量標準高度貼近 IB 官方要求。

曾就讀台北美國學校TAS的學生A，SAT 裸考1430分，完成PANO的兩週課程後達到1550分，他回饋課堂氛圍輕鬆，有助於快速閱讀、數學難題應對與考試策略的吸收。另一名康橋國際學校學生B的SAT成績從裸考1310分，兩週後提升到1530分，他表示自己透過題型曝光與檢討方式節省時間，更能抓到需要補強的方向。

若您正在尋找台北SAT考試補習班推薦品牌，或想報名AP先修課程，可透過PANO Education電話或LINE了解適合的課程與留學規劃，將學習方法延伸到課內成績與寫作思辨訓練，拉開競爭差距，是申請美國大學、爭取獎學金的好選擇。

更多台北SAT考試補習班推薦資訊請洽以下連結

品牌：PANO Education

電話：02-8771-3190

地址：台北市大安區忠孝東路四段132號8樓

營業時間：週一至週日10:00~19:00

官網：https://rink.cc/cq8wm

官方 LINE：https://rink.cc/5sa7r

以上訊息由PANO Education提供