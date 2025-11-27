台區塊鏈公司奧丁丁 宣布千萬美元股票回購
[NOWnews今日新聞] 台灣首家直接在美股那斯達克掛牌上市的區塊鏈公司奧丁丁（OBOOK Holdings Inc.），掛牌首日交易活絡，數度觸發熔斷機制，漲幅達580%，然而，上月掛牌至今僅一個半月，宣布其董事會已授權一項股票回購計畫，將回購總額高達1000萬美元的公司A類普通股。
奧丁丁上市發行參考價為10元（約新台幣313.37元），上市首日蜜月行情暴漲8倍，股價從參考價10美元飆到68美元（約新台幣2130.92元），暴漲580%，上演數度觸發熔斷的瘋狂行情，但不到一週後，便下殺至8.15美元，跌幅高達91%。近期股價則在7至8美元盤整。
此項授權期限為九個月的股票回購計畫，反映了董事會的觀點，即奧丁丁目前的市場估值未能充分反映公司的基本面優勢、持續擴大的全球版圖，以及其支付技術產品線中即將展現的近期催化劑。
奧丁丁集團創辦人暨執行長王俊凱（Darren Wang）表示，相對於公司的實際進展與即將到來的成長動能，「我們的股價目前遭到顯著低估。隨著公司即將進入史上最活躍的產品發布爆發期，這項回購計畫強調了我們對正在構建的長期價值抱持堅定信念。奧丁丁正邁向卡片支付、穩定幣基礎架構與AI自動化結算三大領域匯流的關鍵轉折點。」
成立於2010年的奧丁丁集團，早期以旅宿與電商平台起家，服務遍及全球消費者。隨著業務拓展，團隊觀察到跨境支付存在高手續費與結算延遲等痛點，於是轉向區塊鏈技術應用，推出結合Web2與Web3的支付解決方案「OwlPay」。
即便股價暴跌，宣布將回購自家股票，奧丁丁也很有信心，強調將發布一系列技術突破，目的將傳統金融支付網絡、穩定幣結算與自動化AI驅動的支付模型進行全面整合。
預期將達成的關鍵里程碑包含：
與全球主要發卡組織的支付網絡整合：奧丁丁目前正處於技術驗證的最後階段，將有望逐步實現透過全球認可的信用卡或簽帳金融卡支付網絡進行無縫數位貨幣結算，將數位資產直接帶入主流金融機構體系。
基於穩定幣的結算架構：奧丁丁正導入由領先且合規的美元穩定幣所驅動的全新跨境結算路徑，以支援可編程的企業級支付與跨鏈流動性。
AI驅動的自動化結算引擎：奧丁丁將加速部署公司專有的x402 AI支付結算引擎，並與一家美國知名機構所倡導的新興產業協議並進，以促進實現自動化和 AI代理交易（AI agent-based）的商務應用。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
用區塊鏈保障婚姻！台科大「鏈愛有保障」做伴侶財產權益分配平台
虛擬貨幣又要狂飆？幣安創辦人突發聲：比特幣總市值將超越黃金
三星急起直追台積電！傳拿下中國加密貨幣挖礦企業2奈米訂單
其他人也在看
巨金205億狂灌聯發科！Google自研AI晶片加速…2奈米TPU大單點火 問鼎成交金額王
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數今（27）日開高107.7點至27,517.24點，最高一度上漲249.52點至27,659.06點，截至中午12時18分暫報27,530.48點...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
台積電美國廠Q3獲利跳水99％！ 驚傳「數千片晶圓全報廢」
台積電日前公布第三季財報，美國廠單季獲利暴跌99%，市場近日傳出，亞利桑那州「Fab 21」廠區在9月中旬發生斷電事故，導致供應晶片製程所需的工業氣體被迫中斷，生產線瞬間停擺至少數個小時，意外使得正在中廣新聞網 ・ 1 天前
分析／他已清空持股 改抱這類股！林昌興示警 未見1關鍵訊號絕不冒進
美股在Google最新Gemini 3.0表現「好到瘋狂」帶動下，科技股大復活，台股期貨夜盤也大漲438點，市場一片普天同慶。但台灣金融培訓協會理事長、期貨分析師林昌興在《財經起床》節目中卻潑下一盆冷水，直言眼前只是跌深強彈，「我股票本身是沒有的，各股的我都清光了，這邊就買一些金融股而已」，並且強調短線最多只看一週，反彈要拿來調節，而不是再度衝高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「小台積電」富邦0052拆股後恢復交易第一天！爆近27萬張大量奪成交王 吸金95億元
截至11:29，「小台積電ETF」富邦科技（0052）完成1拆7，股價從24萬多變成3萬多，今（26）日恢復交易第一天，股價最高觸及35.4元，隨後在32.33元附近震盪，上漲0.83%，成交量衝破20萬張居成交王。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
驚爆鉅額違約交割！南亞科翻車噴量13萬張...記憶體3檔也入榜 這「PCB大廠」力拚守紅盤
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（26）日開高走揚，最高觸27,349.73點，截至中午12點55分，仍持續走高當中，觀察盤中上市上櫃個股成交量排名...FTNN新聞網 ・ 1 天前
矽光子超吸金！波若威、華星光、聯亞一小時炸出216億元成交額
矽光子超吸金！矽光子族群本周熱度再起，不過龍頭股光聖漲多休整，今（27）日由波若威、華星光、聯亞等強勢股出頭，三檔個股一小時內炸出216億元的成交金額，也帶動族群中不少個股上攻，如眾達-KY就在盤中一度亮燈漲停，相當強勢。Yahoo奇摩股市 ・ 3 小時前
台塑四寶發動！南亞傳報價調漲股價漲停慶賀 分析師喊：還有集團做帳行清
台塑四寶發動！南亞（1303）傳出全系列CCL（銅箔基板）產品報價調漲，今（27）日盤中放量漲停慶賀，截至上午10時30分，股價鎖在56.2元，成交量逾11萬張，另有6千餘張排隊等買，連帶激勵台塑3寶一同上漲逾3%。對此，分析師表示，台塑四寶由於股價跌深，再加上南亞產品漲價效應，集團做帳情況較為明顯。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前
台積電logo大揭密！tsmc小寫意義、11個小黑點代表什麼？公司元老親自解釋
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導隨著AI時代來臨，「護國神山」台積電（2330）營運成果更上一層樓，不只今年股價漲幅高達36%，市值更正式突破1兆美元，驚人...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
雙資強勢回補權值大復活 台股放量奪回27000點/南亞科違約風暴 極速行情下少年股神又落馬/無人機國防雙題材 雷虎漲停軍火線全面延燒｜Yahoo財經掃描
美股周二在降息預期升溫帶動下全面走高。隨著美政府關門危機落幕、零售銷售與PPI等延後公布的經濟數據顯示消費轉弱、通膨持續降溫，加上多位Fed官員釋出鴿派談話，市場押注12月再降息一碼機率升至逾8成，道瓊工業指數大漲1.43%，標普500指數漲0.91%，那斯達克指數漲0.67%，費城半導體指數小漲0.16%。個股方面，受Meta傳出洽談採用Google自研TPU晶片影響，輝達股價一度重挫逾7%，終場仍跌2.59%，壓抑科技股漲勢；相對地，Google母公司Alphabet續漲1.53%再創歷史新高，合作夥伴博通也漲1.87%。台積電ADR早盤一度大跌逾4%，盤中跌勢收斂，尾盤回到平盤，英特爾則是微升0.9%，反映市場對台積電提告前高層轉投英特爾事件的後續觀望氣氛。 亞股今日多數跟隨美股走揚。日股大漲1.85%，韓股同步勁揚2.67%；港股小幅收漲，上證綜合指數則是走弱，區域市場情緒普遍偏多。 在AI情緒回溫加持下，台股今（26）日一路震盪走高，終場大漲497.37點、收在今日最高價27409.54點，漲幅1.85%，成功收復27000點與10日線，成交值放大至5099.61億元，顯示資金回流力道強勁。權值股全面點火，台積電(2330)上漲25元收1440元，鴻海(2317)勁揚逾3%，聯發科(2454)在Google TPU與AI題材加持下攻上漲停鎖在1300元，帶動電子與AI族群人氣回籠；「小台積電」富邦科技(0052)完成一拆七後恢復交易，股價走揚，成交量爆出逾20萬張、穩坐成交王。題材股方面，軍工概念在總統賴清德拋出1.25兆元國防特別預算與國防部無人機採購案加持下全面點火，雷虎(8033)、漢翔(2634)、龍德造船(6753)等多檔亮燈漲停；矽光子與光通訊族群同樣強勢，波若威(3163)、光聖(6442)、聯亞(3081)等聯袂強漲，高價股力旺(3529)重返2000元大關、股王信驊(5274)收盤價再創新高，整體盤面多頭氣勢明顯轉強。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 19 小時前
年薪沒266萬別勞退自提？靠這招退休前有機會多賺690萬
報稅季延長至6月底，小資族節稅規劃成為當前財經焦點。理財專家闕又上深入分析20項節稅關鍵，提醒小資族「一個小決定可能替你省下上百萬」。他指出，每年節省1萬5千元稅金，若善用投資工具，40年後可能創造高健康2.0 ・ 1 天前
南亞科爆鉅額違約交割！「記憶體大翻車」引爆市場震盪
DRAM大廠南亞科（2408）驚傳巨額違約交割案，總金額高達2,646.45萬元，成為今年上市公司的第三起、上市櫃市場合...聯合新聞網 ・ 1 天前
股利政策出爐！兆豐金前三季EPS 1.91元、估明年台幣在28.5~31元區間
兆豐金今天舉行法說會，前三季每股獲利達1.91元，居公股第一名。展望後市，兆豐金總經理張傳章表示，今年第四季信用成本下降，子公司獲利穩健，資本充足，今年股利政策將會以現金股利為主，將與過去配發率75%相當，未來會以穩健資本，ROE 10%、ROA1%為目標。預期明年台灣經濟溫和成長，央行利率政策會維持不變，估美元兌台幣會在28.5~31元區間。太報 ・ 1 天前
四檔台股基金 今年淨申購破10億
據投信投顧公會統計至10月底，國內已有213檔台股主被動基金，要選出長期投資標的並不容易，許多投資人著眼於元大台灣50（0050）市值型投資，不會選股失誤錯過台股行情，今年以來不僅0050在台股ETF中淨申購第一，績效連動的0050連結基金淨申購也在台股基金領先，其餘三檔申購金額也破10億元。工商時報 ・ 9 小時前
谷歌母公司Alphabet成巴菲特第三季唯一買進股票 股價近1個月大漲逾24%勝過輝達
網路搜尋巨頭谷歌母公司Alphabet的張量處理器（Tensor Process信傳媒 ・ 22 小時前
下個是誰？羅唯仁「帶槍投英特爾」 爆魏哲家陷更大人事危機
台積電日前爆出重量級人事震撼彈，退休資深副總羅唯仁遭指控在離職前影印二十箱資料，並轉投美國英特爾，引發科技圈譁然；台積電已於11月25日提告羅唯仁。有消息指出，這已讓董座魏哲家面臨一場關於人事布局的思考，因台積電中生代接班梯隊的競爭暗潮浮現，任何人事決策不慎，都可能引發比此次跳槽事件更嚴重的技術與人才外流。中時財經即時 ・ 1 天前
焦點股》瀚宇博：投信作帳連7買 股價直噴漲停
PCB族群近來吸引投信與市場資金進駐，PCB廠瀚宇博（5469）獲得投信青睞，連買7個交易日共8537張，持股張數從276張大增至8833張，有望成為投信季底作帳的標的之一，同時也有華科集團年底作帳想像題材，今日瀚宇博股價帶量噴出，早盤急拉漲停，漲停價106.5元，創下近兩個月波段新高。自由時報 ・ 2 小時前
美元指數失守100 專家估站穩月線才利反攻
[NOWnews今日新聞]美元指數失守100，加上台股走揚，新台幣兌美元今（26）日早盤強升逾1角，一度來到31.335元。由於美國9月零售銷售數據放緩，外匯專家李其展受訪時表示，接下來就看初領失業救...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
谷歌救發哥！聯發科漲停重返1300元市值回到2兆元 分析師：市場還它公道
IC設計龍頭聯發科（2454）受惠Google最新Gemini 3爆紅，傳出Meta將向Google採購AI晶片，激勵Google供應鏈走勢。聯發科今（26）日早盤股價急漲，開盤不到30分鐘即亮燈漲停，股價一口氣從1,185元漲至1,300元，大漲115元，市值重回2兆元。分析師表示，聯發科歷經一段整理，籌碼浮額已清洗乾淨，直呼今日股價表現是「市場還它一個公道」。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
翻車！南亞科爆2,646萬元違約交割 股價遭摜殺重挫逾6%
記憶體指標股南亞科（2408）爆出重大違約交割，金額合計高達2,646.45萬元。今（26）日以142.5元開出，隨後賣壓出籠，股價快速翻黑走跌，盤中最低一度觸及133.5元，下跌逾6%，其它記憶體相關族群也受到拖累表現疲軟。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
一日行情結束了？無人機族群集體疲軟...亞航、晟田等5檔跌破半根 32檔個股熄火
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（27）日開高107.7點至27,517.24點，最高一度上漲242.09點至27,651.63點；截至上午10時25分暫報27,650.62點...FTNN新聞網 ・ 3 小時前