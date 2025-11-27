台區塊鏈公司奧丁丁 宣布千萬美元股票回購

▲奧丁丁宣布將回購總額高達1000萬美元的公司A類普通股。（圖╱奧丁丁提供）

[NOWnews今日新聞] 台灣首家直接在美股那斯達克掛牌上市的區塊鏈公司奧丁丁（OBOOK Holdings Inc.），掛牌首日交易活絡，數度觸發熔斷機制，漲幅達580%，然而，上月掛牌至今僅一個半月，宣布其董事會已授權一項股票回購計畫，將回購總額高達1000萬美元的公司A類普通股。

奧丁丁上市發行參考價為10元（約新台幣313.37元），上市首日蜜月行情暴漲8倍，股價從參考價10美元飆到68美元（約新台幣2130.92元），暴漲580%，上演數度觸發熔斷的瘋狂行情，但不到一週後，便下殺至8.15美元，跌幅高達91%。近期股價則在7至8美元盤整。

廣告 廣告

此項授權期限為九個月的股票回購計畫，反映了董事會的觀點，即奧丁丁目前的市場估值未能充分反映公司的基本面優勢、持續擴大的全球版圖，以及其支付技術產品線中即將展現的近期催化劑。

奧丁丁集團創辦人暨執行長王俊凱（Darren Wang）表示，相對於公司的實際進展與即將到來的成長動能，「我們的股價目前遭到顯著低估。隨著公司即將進入史上最活躍的產品發布爆發期，這項回購計畫強調了我們對正在構建的長期價值抱持堅定信念。奧丁丁正邁向卡片支付、穩定幣基礎架構與AI自動化結算三大領域匯流的關鍵轉折點。」

成立於2010年的奧丁丁集團，早期以旅宿與電商平台起家，服務遍及全球消費者。隨著業務拓展，團隊觀察到跨境支付存在高手續費與結算延遲等痛點，於是轉向區塊鏈技術應用，推出結合Web2與Web3的支付解決方案「OwlPay」。

即便股價暴跌，宣布將回購自家股票，奧丁丁也很有信心，強調將發布一系列技術突破，目的將傳統金融支付網絡、穩定幣結算與自動化AI驅動的支付模型進行全面整合。

預期將達成的關鍵里程碑包含：

與全球主要發卡組織的支付網絡整合：奧丁丁目前正處於技術驗證的最後階段，將有望逐步實現透過全球認可的信用卡或簽帳金融卡支付網絡進行無縫數位貨幣結算，將數位資產直接帶入主流金融機構體系。

基於穩定幣的結算架構：奧丁丁正導入由領先且合規的美元穩定幣所驅動的全新跨境結算路徑，以支援可編程的企業級支付與跨鏈流動性。

AI驅動的自動化結算引擎：奧丁丁將加速部署公司專有的x402 AI支付結算引擎，並與一家美國知名機構所倡導的新興產業協議並進，以促進實現自動化和 AI代理交易（AI agent-based）的商務應用。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

用區塊鏈保障婚姻！台科大「鏈愛有保障」做伴侶財產權益分配平台

虛擬貨幣又要狂飆？幣安創辦人突發聲：比特幣總市值將超越黃金

三星急起直追台積電！傳拿下中國加密貨幣挖礦企業2奈米訂單