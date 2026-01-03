台十四甲線翠峰至大禹嶺路面結冰 實施道路預警性封閉

受強烈大陸冷氣團影響，台十四甲線三千公尺以上高海拔路段道路面結冰機率，三日十七點起實施預警性封閉。(公路局提供)

記者林中行／花蓮報導

受強烈大陸冷氣團影響，台十四甲線三千公尺以上高海拔路段道路面結冰機率大，公路局為維護用路人車安全，三日十七點起實施預警性封閉措施。

東區養護工程分局太魯閣工務段長張佩筠表示，台十四甲線三千公尺以上道路，夜間溫度降至０度以下，道路結冰機率大，為維用路人車安全，台十四甲線十八K翠峰至四十一點五K大禹嶺路段，下午五時起實施道路預警性封閉措施，車輛只出不進。

另外，考量台十四甲線三十一點七K武嶺至三十二點七松雪樓路段崎嶇蜿蜒，易發生打滑情形，該路段將「雙向封閉」管制，禁止通行），四日早上七時再視天候及道路狀況再決定「限加掛雪鏈車輛通行」或「開放通行」。

廣告 廣告

張佩筠指出，高山氣候嚴峻，變化迅速難以預測，管制路段及方式仍視現況機動調整；依照一一五年合歡山雪季公告事項：下(積)雪或路面結冰時，甲、乙類大客車及超過三點五噸大、小貨車及各類機慢車(含大型重型機車)，禁止進入管制路段。

另外，台八臨三十七線中橫便道配合增開夜間十七時三十分通行班次，僅限大梨山地區農產運輸貨車由德基往谷關方向通行。張佩筠強調，行經台八線及台十四甲線用路人，雪季期間山區道路路況難以掌握，如非必要請勿前往；行旅前務必備妥個人裝備與車輛雪鏈並關注氣象預報及道路交通資訊，預先規劃旅行備案。