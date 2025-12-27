台十四甲線高海拔路段下雪了

台十四甲線三千公尺以上路段白雪靄靄。(公路局提供)

記者林中行／花蓮報導

台十四甲線十八Ｋ翠峰至四十一點五Ｋ大禹嶺二十六日夜間實施預警性封閉路段，將於二十七日早上七時已解除恢復交通，經本局派員檢視路況，台十四甲線二十四Ｋ鳶峰至四十一點五Ｋ大禹嶺路段部分路面仍結冰未融，限加掛雪鏈通行，並視路況機動調整限掛雪鏈路段。東區養護工程分局太魯閣工務段長張佩筠表示，考量武嶺至松雪樓路段崎嶇蜿蜒，背陽側路面結冰較厚，極易發生打滑失控，建議採四輪傳動車輛加掛雪鏈通行。

張佩筠指出，公路局為維護用路人安全，將視路面積雪(結冰)狀況，辦理管制路段鏟雪作業；作業期間採短時雙向封閉道路，需視現況機動調整，請用路人依交管人員指揮通行。

張佩筠強調，欲行駛台十四甲線用路人，雪季期間山區道路路況難以掌握，如非必要請勿前往，行旅前務必備妥個人裝備與車輛雪鏈並關注氣象預報及道路交通資訊，預先規劃旅行備案，俾能及時因應。

張佩筠表示，依目前中央氣象署情資顯示，受大陸冷氣團南下及水氣影響，台十四甲線三千公尺以上高海拔路段有降雪(霰)、路面結冰機率，為維護用路人車安全，台十四甲線十八Ｋ翠峰至四十一點五Ｋ大禹嶺路段，二十七日十六時實施道路預警性封閉措施，車輛只出不進。

另外，考量台十四甲線三十一點七Ｋ武嶺至安十二點七Ｋ松雪樓路段崎嶇蜿蜒，易發生打滑情形，該路段將「雙向封閉」管制，禁止通行，二十八日早上七時再視天候及道路狀況再決定「限加掛雪鏈車輛通行」或「開放通行」，請用路人提前確認天氣與路況，隨車需攜帶雪鏈因應並小心慢行。