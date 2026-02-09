台千金妹性感炫富爆紅！竟是「蔡幸娟愛女」絕美帳號曝光
網路社群平台Threads近日吹起一股「千金風」，其中一名外型氣質又兼具性感的炫富的千金妹妹意外爆紅，結果一查竟然是綽號「小鄧麗君」的資深歌星蔡幸娟女兒，造成網友轟動。
在美國最奢侈的事！Amanda瞬間爆紅
據了解，這位名叫Amanda的正妹女網友，自去年12月9日發出第一篇文之後，就受到演算法眷顧，一夕間在Threads上爆紅。她當時寫道「我在美國目前做過最奢侈的一件事，就是每天早上起床，因為外面太冷所以uber（外送）星巴克，我媽知道應該會把我打成畸形兒」。
淺顯易懂的生活日常，迅速造成網友們討論，紛紛圍繞在台灣與美國的生活文化差異。沒想到隔天，Amanda再度發文並分享自己在高中舞會的禮服照片，美麗動人的模樣，再加上背後的客廳格局奢華又高貴，再次成為網路焦點。
從此，Amanda幾乎每天都在Threads上分享奢華日常，不是搭乘私人飛機出國，就是穿著高貴品牌的禮服亮相，再加上身材也是天花板等級，導致每一篇文平均都有上萬名網友朝聖按讚。而在享受生活的同時，Amanda不忘感謝媽媽，直呼：「每天都在感恩自己很會投胎！」也令人好奇她的家世背景。
竟然是蔡幸娟的女兒！Amanda突喊離開社群一陣子
據《CTWANT》報導，原來這位白富美正妹千金，竟然是藝人蔡幸娟女兒的女兒。在蔡幸娟的臉書上也可見到母女倆的可愛合影，成功遺傳了媽媽的好基因。
不過，Amanda似乎是無法適應大量的關注度，她8日突然發文寫道：「我要離開脆一陣子了！！謝謝你們一直以來的暖心話/創意的誇獎，還有謝謝願意跟我聊天的你們，（我在大學朋友很少有夠可憐），你們讓我學到了很多，也讓我更懂得感恩，我真的感受到了很多溫暖，I’m very very grateful」。
Amanda表示，目前決定先專心讀書，同時也好好策畫未來賣衣服、服飾的募款活動，「昨天跟媽媽聊完後，決定大部分都便宜賣，就當作你們在捐款同時，也順便挑自己喜歡的東西吧，我自己也覺得這樣更單純，而且還能讓大家直接參與到這有意義的活動，等我畢業就來執行! 估計六月到九月之間」，也顯現她活潑又可愛的善良性格。
蔡幸娟失婚獨養女兒！砸3億當連戰鄰居
事實上，蔡幸娟自幼就憑藉天賦，獲得賞識進而出道，成為當紅炸子雞，但感情卻沒有像唱歌一樣如魚得水。2003年，蔡幸娟宣布和謝孔忠在拉斯維加斯結婚，不到一年就懷孕，未料婚姻僅維持6年就告吹。
蔡幸娟曾透露，兩人走不下去的原因，是因為工作關係聚少離多，感情漸漸的淡掉，雙方又疏於溝通，考慮了一年才決定放彼此自由。離婚後的她獨立撫養女兒長大，謝孔忠也會前往探望，共同陪伴著小孩長大，而她自己也花了3億多買下台北市「元大柏悅」豪宅，樂當連戰夫婦等名人的鄰居。
如今，從臉書上仍可以看到蔡幸娟的生活過得相當愜意，現年59歲的她，經常出國旅遊，盡情享受異國風情，不忘和粉絲歌迷們分享美照，偶爾也能看到和Amanda可愛合影，母女倆都相當熱衷於經營社群平台。
其他人也在看
獨家／Threads爆紅白富美身分曝光！竟是「小鄧麗君」蔡幸娟愛女
Amanda在去年12月開始用threads分享精緻生活，不乏私人飛機、環遊世界等，比起她身上的梵克雅寶、chanel等高奢品牌，她分享的頂端生活方式及奢華場景，完全打破一般人的想像，彷彿在看另一個平行世界。儘管出身富貴，Amanda卻沒有傲慢氣息，反而以幽默自嘲圈粉，Amanda不是單...
言承旭突現身央視！遭直擊「參加春晚彩排」 多位台灣藝人也在名單內
言承旭去年在F4合體、並與五月天阿信同台的演唱會上再度展現舞台魅力，話題與人氣同步攀升，近期更被拍到現身央視大樓，參與《2026年春節聯歡晚會》彩排，消息曝光後立刻引發粉絲熱議。這也是言承旭時隔多年再度站上央視春晚舞台，再次成為關注焦點。
舔共女星談台灣回歸！突脫口：共產黨再不好…中國網友回1句
娛樂中心／綜合報導女星劉樂妍早期以台灣女團「F4」出道，但演藝事業幾乎毫無起色，只好移居中國發展，不斷發表親中言論博取小粉紅關注，近期轉當直播主賣貨。向來親中立場明確的她，近日在談及台灣時，突然脫口「共產黨再不好…」一番話引發討論。
孫藝真抓住玄彬的胃！過年親下廚端「1菜色」 他豎大拇指甜讚神情曝
韓國男星玄彬因為戲劇《愛的迫降》合作孫藝真結緣，在2022年步入婚姻殿堂，育有一子，家庭生活美滿。掀起關注的是，女星李英子近來在YouTube節目分享新年菜色，其中一道便是玄彬推薦的年糕湯，節目也順勢回顧玄彬當時大讚愛妻孫藝真煮的新年料理的神情。蔡佩伶報導
大S離開「真實心願」曝光！命理師：S媽曾私下找上門
娛樂中心／李汶臻報導女星大S（徐熙媛）去（2025）年2月初因流感併發肺炎病逝日本東京，年僅48歲。日前適逢她逝世一週年，家人與演藝圈好友當天齊聚金寶山，參加由大S丈夫具俊曄親自設計、打造的紀念雕像揭幕儀式。大S猝逝後，S媽（黃春梅）難以走出喪女之痛，還曾PO文崩潰求助身心靈導師。命理師廖美然日前上節目中證實，S媽曾私下找過她，她提到大S的靈魂現況，並透露大S對活在世上的親人有話說，真實心願歲隨之曝光。
華晨宇超狂寵粉！宣布「拿下3塊地」辦演唱會：有吃有喝有房子
大陸歌手華晨宇，在2013年選秀節目《快樂男聲》出道後，憑藉才華與爆發又具穿透力的嗓音，人氣居高不下。向來寵粉的他，近日卻在演唱會上宣布已經拿下了3塊地，未來不再自行租地、搭建舞台，直接就能開唱，消息立刻轟炸各大論壇。
男神爆口臭！女星試鏡嫌「嘴裡有大便味」 卞慶華遭退貨慘況曝光
男星卞慶華近年憑藉主持《食尚玩家-天菜就醬吃》人氣攀升，陽光帥氣的形象深受粉絲喜愛。然而，他日前在談話性節目中驚爆，剛出道試鏡時曾因為嚴重的口臭問題遭到劇組退貨。他透露當時與一名線上女演員對戲，對方竟當場向製片控訴他「嘴巴有大便味」，讓他尷尬不已，這段慘痛經驗也成為他下定決心徹底改變的關鍵。
賈永婕發聲追林宅血案真相！痛斥「人神共憤」：當權者給交代
改編1980年代震撼社會「林宅血案」的電影《世紀血案》，因開拍前未經授權掀起爭議，引發外界撻伐，劇組與部分演員昨（7日）陸續致歉，但風波仍持續延燒。對此，賈永婕有感而發透過社群發聲，直言對於這段過往的黑暗歷史震撼不已，公開喊話：「當權者，請給大眾一個交代。」
66歲銀霞罕見露面！追悼前新聞局長邵玉銘 感慨去年才在榮總門口相遇
前行政院新聞局長邵玉銘曾於 1987 年代表政府宣布台灣正式解嚴，7 日病逝於台北榮民總醫院，享壽 87 歲。消息傳出後，資深民歌歌手銀霞第一時間在社群平台發文追悼，並曬出與邵玉銘的合照，感念這位見證並參與台灣民主轉型的重要人物，引發政媒圈與粉絲不捨。
李千娜《世紀血案》爭議波及除夕特別節目 文化總會回應：將進行調整
李千娜2月初與演員群出席《世紀血案》記者會時，受訪談及相關事件表示：「我覺得如果大家都是上網查這件事情，永遠都會活在恐懼當下，那他如果重啟可能會重新翻整這件事情，好像可能不是那麼嚴重，或者沒那麼恐怖，那又重新給了一個答案。」加上當天全程面帶笑容，被部分網友...
"世紀血案"幕後牽涉中資時機敏感 導演打破沉默致歉
政治中心／林靜、嚴文謙 台北報導取材自台灣重大歷史案件"林宅血案"的電影"世紀血案"，爆出未取得當事人林義雄及家屬授權就開拍，引爆社會強烈反彈，外界分析適逢年底台灣選舉，這部牽涉中資的電影，導演不只留學中國，阿公還是警總發言人，唐嘉鴻就批這絕非商業片，而是刻意去政治化、對想翻案的國民黨、中共北京最有利，而導演沉寂多天終於發聲明致歉。
李千娜捐片酬也來不及！陳水扁表態拒看：看你多會拍
政治中心／周孟漢報導前總統陳水扁近年積極經營社群平台，並時常針貶時事，7日受邀出席南一中校友交流會特別講座，且演講後半小時「自由發問不設限」，引發熱議。被問到近來電影《世紀血案》所引發的爭議，以及李千娜道歉捐出片酬一事，陳水扁嚴肅表示，「拍一拍才道歉說片酬全捐出來，來不及了」，強調「別去看就好，看你多會拍你自己欣賞」。
《世紀血案》爭議延燒！陶晶瑩哽咽介紹「林宅血案」唯一的倖存者 林奐均被砍6刀「從恨中重生」
隨著改編自真實歷史慘案的電影《世紀血案》因授權問題與內容爭議引發輿論風暴，一段 22 年前金曲獎的典禮影像近期在網路上瘋傳。影片中，主持人陶晶瑩在頒獎台上談及入圍者林奐均時，因感念其生命遭遇而一度語帶哽咽，她激動致敬林奐均如何從震驚社會的「林宅血案」中，將恨意轉化為音樂的重生歷程。
Janet自曝3年憂鬱病史！MIT才女曾被老師投訴險退學 拍內衣廣告翻轉人生
女星謝怡芬Janet曾獲金鐘獎行腳節目主持人肯定，跨界戲劇演出入圍金鐘獎女配角，她在〈話時代人物〉分享，父母親年輕時赴美留學，後來在休士頓結婚定居，Janet一出生就在美國，是從小阿嬤帶大的德州女孩，來台灣前她只會說台語跟英文，阿嬤是Janet心中真正的偶像，單親拉拔3個孩子，40歲還到非洲當義工、學了流利的法文，她很愛用台語叫阿嬤「鳳山美人」，但常常不小心說成「鳳山米漿」。
田中千繪彩妝大師父認「范逸臣像我」！病後吐心聲：結婚不等於幸福
田中千繪彩妝大師父認「范逸臣像我」！病後吐心聲：結婚不等於幸福
《世紀血案》道歉來不及了！陳水扁表態「不要看」：看你多會拍自己欣賞
電影《世紀血案》稱改編自台灣慘痛的事件「林宅血案」，但卻未獲得前立委林義雄及家屬同意，演員李千娜還稱，「可能不是那麼嚴重，或是沒那麼恐怖」，引起網友抵制拒看。李千娜今（7）日道歉並承諾捐出片酬。對此，美麗島事件的辯護律師、前總統陳水扁直呼，拍一拍才道歉說片酬全捐出來，來不及了，「就不要去看就好，看你多會拍你自己欣賞」。
（專題）被一樣的書櫃打動！許瑋甯揭和邱澤「撞書率超高」私下書單
許瑋甯去年和邱澤在婚禮上的誓詞，一曝光就被粉絲封為「最文青告白之一」。她甜蜜回憶，第一次被邱澤打動，不是什麼驚天動地的浪漫橋段，而是發現兩人家中竟然藏著一排「撞書率高到離譜」的書單；第二次則更有畫面感，邱澤把小音響塞進口袋，兩人邊聽歌邊散步，走到口渴想買水時，才發現彼此口袋裡都沒錢，卻仍笑著決定：「
獨家》九孔現身台北街頭揮毫 親口證實「新節目開張了」
九孔近期被民眾捕獲在台北街頭寫春聯，他今（8）日受訪透露，自己受資深製作人李慧蘭邀約合作推出個人外景，首集就是要他去街上寫春聯，他開心笑說：「如果觀眾喜歡我的作品，他們就可以在我身上貼紅點；而且我們是免費的，所以生意很好，有人拿車輪餅來換，拿奶昔來換，還有烏魚子。大家都很熱情，還有人說要拿孩子來換，我連忙說不要不要。」
《世紀血案》導演徐琨華6聲明致歉 說明「未問授權原因」
在爭議擴大之際，導演徐琨華昨對外發布6點聲明，說明拍攝緣由與自身立場。他指出，《世紀血案》的劇本由出品人蘇敬軾撰寫，後續由製作人郭木盛邀請他接手執導。雙方首次溝通時，他即曾提出是否取得當事人及家屬意願與溝通的問題，但出品人回應，「因為林義雄先⽣曾公開表示不...
「如果我起不來...」立威廉罹癌！認11年前遺囑已重新寫好
現年49歲的男星立威廉，在當年靠著偶像劇《天國的嫁衣》、《綠光森林》紅遍台灣，但在去年8月證實罹患甲狀腺癌二期，心情頓時陷入谷底，所幸歷經一連串治療後，已經康復許多。近日，他接受陸媒訪問，表示已經重新寫好遺囑。