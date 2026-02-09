台千金妹性感炫富爆紅！竟是「蔡幸娟愛女」絕美帳號曝光

蔡幸娟的女兒竟然近日網路上爆紅的性感白富美千金。（圖／FB@蔡幸娟中國娃娃歡樂營、Threads@__amanda.614）

網路社群平台Threads近日吹起一股「千金風」，其中一名外型氣質又兼具性感的炫富的千金妹妹意外爆紅，結果一查竟然是綽號「小鄧麗君」的資深歌星蔡幸娟女兒，造成網友轟動。

在美國最奢侈的事！Amanda瞬間爆紅

據了解，這位名叫Amanda的正妹女網友，自去年12月9日發出第一篇文之後，就受到演算法眷顧，一夕間在Threads上爆紅。她當時寫道「我在美國目前做過最奢侈的一件事，就是每天早上起床，因為外面太冷所以uber（外送）星巴克，我媽知道應該會把我打成畸形兒」。

淺顯易懂的生活日常，迅速造成網友們討論，紛紛圍繞在台灣與美國的生活文化差異。沒想到隔天，Amanda再度發文並分享自己在高中舞會的禮服照片，美麗動人的模樣，再加上背後的客廳格局奢華又高貴，再次成為網路焦點。

從此，Amanda幾乎每天都在Threads上分享奢華日常，不是搭乘私人飛機出國，就是穿著高貴品牌的禮服亮相，再加上身材也是天花板等級，導致每一篇文平均都有上萬名網友朝聖按讚。而在享受生活的同時，Amanda不忘感謝媽媽，直呼：「每天都在感恩自己很會投胎！」也令人好奇她的家世背景。

竟然是蔡幸娟的女兒！Amanda突喊離開社群一陣子

據《CTWANT》報導，原來這位白富美正妹千金，竟然是藝人蔡幸娟女兒的女兒。在蔡幸娟的臉書上也可見到母女倆的可愛合影，成功遺傳了媽媽的好基因。

不過，Amanda似乎是無法適應大量的關注度，她8日突然發文寫道：「我要離開脆一陣子了！！謝謝你們一直以來的暖心話/創意的誇獎，還有謝謝願意跟我聊天的你們，（我在大學朋友很少有夠可憐），你們讓我學到了很多，也讓我更懂得感恩，我真的感受到了很多溫暖，I’m very very grateful」。

Amanda表示，目前決定先專心讀書，同時也好好策畫未來賣衣服、服飾的募款活動，「昨天跟媽媽聊完後，決定大部分都便宜賣，就當作你們在捐款同時，也順便挑自己喜歡的東西吧，我自己也覺得這樣更單純，而且還能讓大家直接參與到這有意義的活動，等我畢業就來執行! 估計六月到九月之間」，也顯現她活潑又可愛的善良性格。

蔡幸娟失婚獨養女兒！砸3億當連戰鄰居

事實上，蔡幸娟自幼就憑藉天賦，獲得賞識進而出道，成為當紅炸子雞，但感情卻沒有像唱歌一樣如魚得水。2003年，蔡幸娟宣布和謝孔忠在拉斯維加斯結婚，不到一年就懷孕，未料婚姻僅維持6年就告吹。

蔡幸娟曾透露，兩人走不下去的原因，是因為工作關係聚少離多，感情漸漸的淡掉，雙方又疏於溝通，考慮了一年才決定放彼此自由。離婚後的她獨立撫養女兒長大，謝孔忠也會前往探望，共同陪伴著小孩長大，而她自己也花了3億多買下台北市「元大柏悅」豪宅，樂當連戰夫婦等名人的鄰居。

如今，從臉書上仍可以看到蔡幸娟的生活過得相當愜意，現年59歲的她，經常出國旅遊，盡情享受異國風情，不忘和粉絲歌迷們分享美照，偶爾也能看到和Amanda可愛合影，母女倆都相當熱衷於經營社群平台。

