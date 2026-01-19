台半導體獲美關稅豁免 南韓啟動緊急協商

台灣在「232條款」關稅中，爭取到半導體及衍生品關稅最優惠待遇，使得同樣是晶片競爭國家南韓高度警戒。18日南韓青瓦台發聲明，表示已啟動緊急協商機制，強調晶片關稅不會低於他國待遇。

雲報政經產業研究院副社長柴煥欣分析，「要讓美國擁有充足、自給自足的高頻寬記憶體（HBM），那麼其實三星跟SK海力士就必須要大手筆的投資美國，不是建晶圓代工廠，是建記憶體廠。」

根據台美貿易協議內容，只要在美國新建產能的台灣企業，在核准建設期間可規劃產能最多2.5倍的產品輸美，就不用繳232條款關稅。

廣告 廣告

以目前全球晶圓代工市占率來看，台積電約占7成，三星約7%到8%，中芯國際約5%，聯電和格羅方德則各占約4%。至於全球DRAM市占率，目前則以三星、SK海力士和美光為前三大，約各占20到35%。CXMT和南亞科則低於5%。

加上美國商務部表示，未來如果沒在美國設廠，可能面臨高關稅，恐讓記憶體廠承受不小壓力。

知識力科技執行長曲建仲認為，「如果韓國的半導體關稅比我們高，那麼他賣到美國的晶片價格，就會沒有競爭力，我相信韓國也有記憶體相關的技術，美國一定也希望他去美國設廠，他們很可能會重新談判，最終看能爭取到什麼樣的條件，才能跟台灣競爭。」

南亞科總經理李培瑛表示，「目前為止沒有在美國設廠的計畫，直接交易美國的市場的比例目前不大，但是在增加中，這個我們會再考量這一點，未來怎麼因應處理。」

台美關稅敲定，中經院預估今（2026）年台灣GDP可達到4.14%。除了經濟前景看好，19日台股仍再度走高，收在3萬1639點，漲230點。權值股台積電以1760元作收，漲20元，雙雙創歷史新高。

更多公視新聞網報導

美最高法院將審關稅合法性 貝森特：可望繼續執行

我與美副貿易代表互動 楊珍妮：細節不便透露

輝達、台積電在美共製AI晶片 川普稱關稅讓廠商回流美國

