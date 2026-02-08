台半導體產能40%轉移至美？鄭麗君：不可能

▲行政院副院長鄭麗君接受專訪，提及美方希望半導體供應鏈40%轉移至美，自己則在談判桌表達不可能。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 台美關稅談判落幕，雙方先行簽訂MOU後續也將簽署簽署對等貿易協定，此次談判團隊成果豐碩，行政院副院長鄭麗君扮演重要角色，而其日前接受專訪並於今（8）日首播，透露過去美國總統川普有意將台灣半導體產能40%轉移到美國，自己在談判過程中很清楚跟美方說「不可能」，產能不可能來做分配，但可以擴大美國布局。

對於川普希望台灣半導體產能40%轉移到美國，鄭麗君表示，當然美方有其發言風格，但是到談判桌上還是要回歸理性來談判，台灣對美逆差中，有90%是來自於半導體跟ICT產品，因此台灣歷經兩階段的談判，美方期待能夠在美國打造本土的晶片供應鏈，是否能把4成、5成的產能移到美國。

廣告 廣告

鄭麗君說，自己在很清楚地跟美方說不可能，大家知道台灣擁有最先進的製程，在全球市場產值占了將近9成，這是數十年來發展的半導體生態系，就像冰山一樣，大家看到冰山上的尖峰，可是基盤沉在水面下是很大的，所以這數十年發展出來的產業生態系，是不可能搬走的，護國神山只會越來越大，因此還是會繼續投資台灣，當產業在國際延伸擴大投資布局的時候，可以擴大在美國的投資。

鄭麗君透露，與美方談判時就說，產能不可能來做分配，台灣只會更大，但可以擴大美國布局；其次與美方表達台灣跟日韓模式不同，因為日韓與美國達成投資協議，是政府出資的模式，但是台美雙方合作的是打造供應鏈，所以不走日韓模式，因此提出台灣模式，才能夠符合雙方的戰略目標，而這台灣模式有說服美方，也給予正面的回應，是由企業自主投資，政府在金融機構提供融資時候提供信保機制。

鄭麗君說，更重要的是，台灣成功打造產業聚落的經驗，這當中有很多管理的專業知識與法制作業，那怎麼協助政府的角色轉化成產業的生態系的協力者，來協助產業透過聚落形成完整的生態系，那台灣願意分享協助美國政府，在美國打造這樣產業聚落的環境，所以美方也必須提供產業所需的水電、基礎設施、稅賦優惠與簽證法規等，有這些有利的環境，才能吸引台灣企業去打造供應鏈，才能夠達成雙方雙贏的目標。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

10萬個鄭麗君也救不了？議員爆綠營內幕：台北市永遠選不贏

鄭麗君真的急了？一個動作被看穿 媒體人揭變數：還選得下去嗎

分享海鯤號潛測影片 小英：未來在海中守護我們最珍惜的自由民主