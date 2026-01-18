台半導體4成產能移美？林濁水揭「話術」：實務上不可行

美國商務部長盧特尼克(右)直呼台灣必須讓川普(左)高興，未兌現承諾「關稅可能高達100％」。（合成圖／路透）

台美關稅15％代價是5000億美元投資美國，美國商務部長盧特尼克指出，目標是在川普任內，把台灣供應鏈與產能的40％移至美國。民進黨大老、前綠委林濁水認為，這是呼應川普「台灣把美國晶片偷走」話術，煽動支持者，也用以談判時喊價殺價，但實務上不可行。

林濁水16日發文質疑，藍委痛批民進黨政府：GDP，日本4兆美元；韓國1.8兆美元；台灣才0.8兆美元；為什麼，日本答應投資美國才5500億，韓國也只有5000億台灣卻也要5000？而且關稅也都15％？民進黨遜斃了。難道不知道，美課稅基礎是所謂要平銜貿易逆差，而不是在比GDP大小，計算責任額？那麽美對3國的逆差是：台1000～1200億；日650～750億；韓500～600億。

林濁水直呼，依這標準國民要痛批自己政府遜的豈不是應該日韓？怎麽會是台灣？

林濁水17日發文指出，台積電2026年計畫投入的520億～560億美元資本支出分配比例：國內約75％：擴建高雄、新竹、台南、台中、嘉義瘋狂擴產，以應對 AI 晶片供不應求。海外約25％： 主要用於亞利桑廠、日本熊本廠、德國廠。

林濁水強調，可見：固然在美擴廠是不變政策，但是美國廠的產能並不是也不應從台灣廠移轉。反而在美國產能擴大時在台擴廠更「瘋狂」。魯特尼克「台灣必須移轉40％產能到美國」實際上是話術，是呼應狂人川普「台灣把美國晶片偷走」話術的話術。既用以讓川普高興，也煽動支持者，還用以談判時喚價殺價，在實務上不可行。

