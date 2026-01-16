台半導體40％移美？經長:不曉得怎麼算、台先進製程生產比仍占8成

經濟部長龔明鑫。(記者林菁樺攝)

〔記者林菁樺／台北報導〕美國商務部長盧特尼克指出，在美國川普總統任內，目標是將台灣整個半導體供應鏈產能的40%轉移至美國；不過，經濟部長龔明鑫表示，「我也不曉得他怎麼算」，根據經濟部估算，五奈米以下先進製程，未來十年、到2036年，台灣與美國的生產比重仍是80%對20%。

盧特尼克表示川普任內目標將台半導體產能40%轉移至美國引發熱議。龔明鑫被問到對此比重說法，他說，「說實在，我也不曉得他怎麼算。」

廣告 廣告

他重申，對五奈米以下的先進製程，經濟部估算出來到2030年，台灣生產比就是85%，而美國是15%，到2036年台灣為80%、美國為20%。

龔明鑫表也補充，美國因除了臺灣投資之外，還有其他國內自己的英特爾也會投資，且也許三星、海力士、美光等都會投資啊，他認為，美國可能把相關比例也算進去，但台灣不清楚40%比例估算。

至於台美關稅談判過程是否有將中共武力犯台等因素納入考量，龔明鑫表示，台美關稅談判結果會強化台美甚至是全球半導體供應鏈的韌性。他說，台灣在高階半導體生產「是全世界最有效率」，生產重心仍會擺在台灣，但適度進行全球佈局，也是有必要的，且未來AI最大訂單、需求是來自美方市場，他認為，台灣半導體在美國布局，是「非常正常」的事情。

【看原文連結】

更多自由時報報導

踩雷看太多了！修車師傅勸「最好別買」這7款日系車

川普1決定白銀狂瀉 黃金也跌了

美國商務部宣布台輸美關稅15％ 台灣模式「直接投資2500億美元 」

台美達成貿易協議！關稅降至15％ 台半導體對美直接投資2500億美元

