台南、高雄縣市長參選人出爐！Yahoo民調曝支持度

2026地方大選將在11月28日登場，引發各界關注，目前目前民進黨、國民黨兩黨皆已完成台南與高雄的參選人提名，國民黨柯志恩、民進黨賴瑞隆將參選高雄市長，而民進黨陳亭妃與國民黨謝龍介將角逐台南市長，對此Yahoo奇摩也發起網路民調，調查網友們的看法。

延伸閱讀》2026九合一選舉11/28選什麼？候選人、參選人差在哪？保證金、選舉補助款、政治獻金又是怎麼規定？

Yahoo奇摩自19日發起「2026台南高雄縣市長參選人已出爐，你看好誰當選？」網路民調，截至今（22日）上午10時30分為止，共超過1萬5千人參與投票。

對於「2026年高雄市長選舉，你看好誰當選？」有68.3%的網友投給柯志恩（國民黨），16.6%的網友投給賴瑞隆（民進黨），2.5%的網友投給其他，其中不知道／沒意見的網友占12.6%。

Yahoo奇摩發起「2026台南高雄縣市長參選人已出爐，你看好誰當選？」網路民調，調查網友看法。（圖取自Yahoo奇摩網站）

至於「2026年台南市長選舉，你看好誰當選？」有57.7%的網友投給謝龍介（國民黨），有29.5%的網友投給陳亭妃（民進黨），有1.9%的網友投給其他，其中不知道／沒意見的網友占10.9%。

其中參與投票的網友居住地過半數在北部，有52.2%住在北部（北北基/桃竹苗），28.3%住在南部（雲嘉南與高屏地區），15.7%住在中部（中彰投），2.9%住在東部（宜花東），0.9%住在離島（金門／澎湖／連江）。

撰稿：吳怡萱





