台南「全糖市」連道路也是甜的？南鐵工程挖出清朝製糖遺物

台南暱稱「全糖市」，台南鐵路地下化工程近期出土清領糖業遺構及遺物，道路修築疑就地取材，使用周遭糖間遺棄糖漏、瓷器等，再混雜滿地糖碎，不難想像當時製糖產業蓬勃，「連道路也是甜的」。

台南鐵路地下化工程近期出土清領糖業遺構及遺物， 道路修築疑就地取材，使用周遭糖間遺棄糖漏、瓷器 等，再混雜滿地糖碎。圖為分層夯實道路剖面，可見密集糖漏破片。（圖／台南市政府提供）

台南市文化資產管理處今天（30日）指出，施工中的南鐵地下化工程，近期在東區東門路一帶發現系列遺構及遺物；考古團隊調查研判，此區域是清領府城重要道路遺跡，遺構在當時祝三多境（今新樓醫院周邊），往南銜接大路是大東門交通要道，周邊糖間林立，也是製糖重鎮。

廣告 廣告

清代《臺灣采訪冊》記載，當時此區域沿途「凡白糖行𥕟碎及舊污泥多遺棄其間」，可以想像當時製糖產業蓬勃，街道四周堆滿白糖碎屑和糖漏殘片，甜氣四溢。

文資處表示，此次發現遺構東西兩側，以三合土結構做為邊界，結構間使用糖漏碎塊、瓷器殘片、磚瓦殘片、灰漿與三合土面，透過混雜土方分層夯實工法堆砌，再修築成道路。

考古團隊以道路位置、形狀與走向進行比對，與1875年「臺灣府城街道全圖」標示的「牛車路」十分吻合，再從出土於夯土層底部作為級配的清代墓碑紀年推斷，這一段「牛車路」道路修築或翻修工程應在清領道光16年（1836年）之後。

圖為疑似清代道路「牛車路」空拍圖，可見以三合土遺構做為邊界。（圖／台南市政府提供）

考古人員想像，當時負責修築道路的工人們，就地取材，使用周遭糖間遺棄糖漏、瓷器、磚瓦，再混雜滿地掉落糖碎屑，一同倒入地下夯實成為道路級配。

此外，《臺灣采訪冊》更記載清領道光年間夏天，大東門鄰近道路空地因不明原因，地上突然「煙氣蒸騰」，散落在地面與地下的糖，也隨蒸散而出的煙氣瀰漫開來，可能讓當時空氣「含糖量」大幅提升，充滿甜味。

文資處表示，考古團隊已完整記錄及暫時移置保存當地相關遺構，讓鐵路地下化工程持續推進；未來南鐵地下化完工後綠園道開闢計畫，將規畫納入這批遺構，讓人感受府城悠久歷史層次和文化香氣。

（責任主編：莊儱宇）