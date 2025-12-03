南部中心／鄭博暉 台南報導

台南七股一處養殖文蛤的魚塭，呈現一片粉紅色，超級夢幻，特別景象吸引民眾目光，這其實是業者為了改善水質和土壤，加入光合菌，也意外為魚塭增添夢幻氣息。





業者為了改善水質和土壤，加入光合菌，讓魚塭呈現粉紅色。（圖／民視新聞）









整片魚塭，放眼望去，水池竟然是是粉紅色的，粉粉嫩嫩，還有漸層的感覺，看起來實在好夢幻，民眾經過忍不住多看幾眼。

民眾說，「我覺得蠻稀奇的，之前有看人家po過。」「空拍機拍到的，然後在網路上發酵，有些人就來朝聖。」

加入光合菌的魚塭，意外變成新景點。（圖／民視新聞）









魚塭怎麼會是粉紅色的，有人說好像打翻顏料，相當特別。這裡是在台南七股，養殖文蛤的魚塭，會變成粉紅湖，其實是漁民要淨化水質和改善土壤，在魚池加入光合菌，發酵後在陽光照射下，才會讓池水變成夢幻的粉紅色，因為菌種不同，有時候還會呈現紫色或酒紅色。養殖業者鍾一寶：「因為光合菌是一個比較大的群體，有不一樣的菌，所以顏色就分布在酒紅色到粉紅色。」

因為養殖所需，加入光合菌，意外讓魚塭變成新景點，呈現粉色一片，增添夢幻氣息。

原文出處：台南七股「粉紅魚塭」爆紅 「光合菌」改善水質和土壤

