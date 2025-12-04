台南七股區三股抽水站完成發包 預計115年底前完工





七股區三股、大塭寮一帶因地勢低窪，易受到豪雨帶來的積水與排水負荷考驗。今年8月2日受西南氣流鋒面影響，七股區3小時累積雨量169毫米、時雨量高達99毫米，已超過大塭寮排水防洪標準，黃偉哲市長向中央爭取「七股區三股抽水站及滯洪池治理工程」，獲水利署核定經費7,000萬元，計畫提升現有抽水量能由每秒1噸增加至每秒5噸，同時新闢滯洪池1處(約3萬噸滯洪量)。水利局於今年完成用地取得及工程11月13日決標，後續將把握非汛期積極趕工，目標於明年底前完工。

市府水利局指出，市府相當重視三股社區防洪能力提升，黃偉哲市長任內極力爭取水利署支持核定5,000萬元經費，大力推動大塭寮排水整治工程，內容包括400公尺排水路改善及應急抽水平台建置，抽水量達每秒1噸。近年歷經凱米颱風、丹娜絲颱風等極端水文事件，黃市長為再進一步強化社區防洪韌性，再獲水利署核定經費7,000萬元（含工程6,000萬元及用地費1,000萬元）辦理「七股區三股抽水站及滯洪池治理工程」，並在11月13日順利決標，預計114年底前開工。

水利局表示，本工程完工後兼具環境友善及親水，透過滯洪池周邊規劃環池步道及綠美化設計，平時提供社區民眾休憩活動空間，需要防汛時則搖身一變守護在地居民免於洪澇，抽水站外觀將採紅磚魚鱗點綴，呼應在地魚塭養殖及過去開墾發展的人文特色，以期未來與社區共榮共好。

