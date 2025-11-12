台南上午無風雨 黃偉哲：午後風雨才強 別被眼前狀況迷惑
受鳳凰颱風影響，台南12日停班停課，但上午無風無雨，民眾樂得撿到一天假，但也有人批「白白休一天假」。台南市長黃偉哲上午主持鳳凰颱風防颱第二次工作會報提醒，根據中央氣象署預測，台南下午風雨會加強，晚上才會脫離暴風圈，千萬不要被眼前風雨不大的狀況迷惑，在脫離暴風圈前，各項防災工作均不能掉以輕心。
台南一上午無風無雨，黃偉哲提醒，台南在午後風雨才會較強，在脫離暴風圈前，各項防災工作均不能掉以輕心。他一早也先前往沿海的北門、將軍、七股等區勘查丹娜絲風災造成災損的地方，鑒於上次風災帶來嚴重災情，他說，不論市府及當地區里長與居民都戒慎恐懼、高度戒備，不敢掉以輕心。
災防辦執行祕書王雅禾指出，截至上午9點，台南疏散撤離有7區9里91人，包含土石流4區及水災3區，另外，在大陸漁工安置的部分，總共安平區有4船8人，將軍區有13船19人，收容安置的部分有2處7人。
此外，工務局目前預警性封橋4區共7座，一般性封橋2區共2座。水利局表示，今日0時至6時最大累積雨量為永康、仁德、關廟及七股區2.5毫米。12日截至上午6時30分止，計有安平、文賢、八老爺等22站啟動抽水，約共抽水11萬噸。(含滯洪池及內水預洩降）；七股區防潮閘門關閉，避免海水溢淹；51處自主防災社區已啟動運轉。
其他人也在看
桃停班課「脫隊」不同北北基 張善政：達標還比下限高1級
「鳳凰」逐漸靠近台灣，過去北北基桃通常會一致宣布是否停班課，這次卻只有桃園市放假！不過11日白天，不少民眾感覺風雨並不如預估來得強，這也讓隔壁要上班課的新竹市部分民眾，覺得很不公平，對此桃園市長張善政...華視 ・ 23 小時前
南台五縣市停班課! 民眾開心撿到颱風假逛街看電影
南部中心／曾虹雯、呂彥頡 高雄報導12日在南台灣五個縣市全都是停班課，但上半天幾本上是無風無雨的情況，完全不像颱風天，不少民眾開心撿到一天颱風假，紛紛出門逛百貨公司看電影。民視 ・ 50 分鐘前
台中市今早無風雨 各大百貨都上午11點正常營業
台中市今天停班停課，不過，今天台中市無風無雨，只是「黑陰天」，氣溫有下降，很多民眾賺了個颱風假，將利用無風無雨的颱風假逛街，台中市各大百貨都不放棄颱風假帶來商機，都表示今天正常營業，11點開門。氣象署預測鳳凰颱風將會在南部登陸，此時的台中無風無雨，氣溫雖有降低，但非常舒適，已可預料近中午時，民眾都會自由時報 ・ 8 小時前
中部無風雨 民眾賺到颱風假 KTV、百貨湧人潮
中部無風雨 民眾賺到颱風假 KTV、百貨湧人潮EBC東森新聞 ・ 2 小時前
颱風鳳凰逼近 黃偉哲視察漁港及社區鄰里
（中央社記者張榮祥台南12日電）颱風鳳凰逼近，台南市長黃偉哲今天視察台南沿海漁港及社區鄰里等，他表示，市府將完善各項防護工程，確保居民生命安全。中央社 ・ 6 小時前
鳳凰來襲 黃偉哲今早趕赴視察北門等區
[NOWnews今日新聞]中央氣象署顯示今(12)日為鳳凰颱風最接近台灣的期間，受到颱風及其外圍環流影響，各地有局部大雨或豪雨發生的機率。台南市長黃偉哲今(12)日一早前往北門區蘆竹溝漁港、將軍區青鯤...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
中部幾乎無風雨！ 苗.中.彰.雲停班課 百貨.KTV湧人潮
中部中心／綜合報導中部地區，苗栗，台中，彰化，雲林，都宣布12日停班課，而從週二晚間到週三上午，中部幾乎都是無風無雨，也讓民眾賺到一天假，颱風假前一晚，夜市就出現了大批人潮，KTV訂包電話接到手軟，台中百貨公司也都宣布正常營業，一開門，就湧入大批放假人潮。民視 ・ 4 小時前
《其他電》鴻華先進併購納智捷？鴻海董座劉揚偉親自回應了
【時報-台北電】國際電子代工大廠鴻海（2317）今（12）日舉行第三季法說會，今日傳出鴻華先進將會併購納智捷的傳聞，對此，鴻海董事長劉揚偉親自回應。他表示，相關問題應由鴻華先進方面說明，因為他近日已辭去鴻華先進董事長一職，現階段由鴻華回應會更合適。 不過他也透露，鴻華推出的車款市場反應相當不錯，「如何讓好的產品擴大銷售規模，一直是鴻華積極努力的方向。」 他指出，未來無論是與品牌商或通路商合作，最終目的都在於擴大銷售與市場版圖，鴻華與納智捷雙方「想法一致」。至於具體合作方式，鴻華與納智捷雙方，將持續討論最合適的合作模式，盼能進一步推動市場成長。 至於外界關注的 Model B 電動車進度，劉揚偉表示，量產與出貨時程仍維持在明年第一季（Q1），「這是我目前所了解的狀況」，但確切時程仍以鴻華官方說明為準。 對於鴻海科技日的展演重點，鴻海僅透露，將推出三大智慧平台結合AI技術的落地應用，包括鴻海機器人技術及場域應用願景、鴻海與客戶夥伴的技術合作落實，以及鴻海的創新速度與科技領先地位。 裕隆集團此前表示，對於傳聞或未經證實的消息不予評論，一切以正式公告為準，但仍強調與合作夥伴間的業務推動均依既定時報資訊 ・ 1 小時前
鳳凰路徑南修「明晨9縣市停班課達標」 氣象專家預估：6縣市放颱風假機率高
今年第26號颱風「鳳凰」路徑持續南修並減弱中，預估快明傍明（12日）傍晚至晚間從高屏一帶登陸，整體風雨會以今（11日）、明兩天最為劇烈。對此，氣象專家就表示，預估6縣市有放颱風假機率。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
裕隆股東笑了！傳鴻海收購納智捷？或成科技日最大彩蛋？
市場傳出裕隆（2201）與鴻海（2317）電動車合作再升級，裕隆將把旗下自有品牌「納智捷（LUXGEN）」股權移轉至雙方合資的鴻華先進（2258），等同由鴻華統一承接品牌經營與整車布局。消息一出，裕隆今（12）日早盤直攻漲停35.90元鎖死，鴻海盤中放量上行、漲逾1%站上250元關卡，盤面買氣明顯回溫。不過，對此，鴻海、鴻華、裕隆三方皆回應「不評論未經證實資訊」、「一切都是市場傳聞」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
《社會》宜蘭雨剛炸完 下一波輪南部 全台風雨最新時程曝
【時報-台北電】宜蘭受共伴效應影響發生淹水災情，今隨著共伴熱區遠離，宜蘭白天降雨明顯減緩。氣象專家吳聖宇指出，接下來台灣會受到颱風本身的外圍環流影響，嘉義以南午後到晚間，隨著颱風中心登陸會出現較大雨勢，台中到嘉義的降雨也會增多。預估鳳凰今晚到明天清晨會減弱為熱帶性低氣壓，但受到東北季風再度南下控場與颱風殘餘水氣影響，苗栗以北到宜蘭今晚起降雨又會明顯增多，颱風對北台灣的影響還沒結束。 氣象專家吳聖宇在臉書指出，昨（11日）颱風外圍環流與東北季風的共伴效應，為大台北、宜蘭到花東地區帶來不少的雨量，其中宜蘭蘇澳鎮的3小時累積雨量一度來到334毫米，為2010年梅姬颱風以來，當地最大的3小時累積雨量，造成宜蘭多處的積淹水災害。 吳聖宇表示，隨著颱風北上，共伴效應的位置已來到北方海面，陸地上的降雨明顯減緩下來。今（12日）要小心颱風本身的外圍環流，隨著鳳凰靠近，嘉義以南地區降雨會越趨明顯，中午過後到晚間颱風中心登陸這段期間，有可能出現較大雨勢，局部地區會有大雨等級降雨，台中以南到嘉義一帶的降雨也會增多，預估午夜過後到明（13日）清晨間，降雨才會逐漸減緩。(新聞來源：中時新聞網 楊婕)時報資訊 ・ 7 小時前
台南市11/12停班停課停止收運垃圾
記者翁順利/台南報導 中央氣象署已發布輕度颱風鳳凰將台南市列入警戒區，並發布陸上強風…中華日報 ・ 22 小時前
鳳凰侵台拉警報 台南3大百貨營運不打烊
鳳凰颱風今天（12日）將登陸南台灣，台南市政府宣布停班停課，但未見明顯風雨，市區早晨交通多半平穩。各大百貨今天照常營業，新光三越在台南市3家店面、南紡購物中心、大遠百2家分店將依現場狀況機動調整出入口與服務時段。中央氣象署認為，鳳凰認昨晚至今晨強度略有起伏，後續是否登陸或沿海貼近北轉，仍需持續觀察，自由時報 ・ 9 小時前
鳳凰颱風停班課影響 台北市這些地區今晚不收垃圾
交通部中央氣象署已發布輕度颱風鳳凰海上與陸上颱風警報。依據氣象署釋出的最新風雨預測資料，與風力、雨量的規範停班課標準，台北市今（11）日正常上班、正常上課。僅士林區永福、新安、陽明、公館、菁山、平等、溪山、翠山里，與北投區湖田、湖山、大屯、泉源里停止上班、停止上課。因此台北市府環保局宣布，因安全考量，前述停班課的台北市12個里今晚也停收垃圾，其餘地區則正常收運垃圾。台北市府環保局表示，因應鳳凰颱風，外圍環流和東北季風產生共伴效應，讓北部跟東半部有顯著降雨，台北市11月11日（週二）部分里別配合停班停課，今晚也停止收運垃圾，包含士林區永福里、新安里、陽明里、公館里、菁山里、平等里、溪山里、翠山里及北投區湖田里、湖山里、大屯里、泉源里等。其餘地區則正常收運。台北市府環保局呼籲民眾，颱風天應注意安全，避免前往低窪地區及山區等地，慎防積淹水與嚴防坍方、落石、土石流及溪水暴漲。民眾若想了解進一步訊息可撥打1999詢問。更多新聞推薦 ● 彰縣芬普尼雞蛋流入市面 國民黨立院黨團轟賴政府公布慢半拍台灣好新聞 ・ 1 天前
台中市放颱風假無風無雨 百貨商圈、OUTLET湧入人潮
陰天細雨，各大百貨公司與賣場照常營業。豐原廟東夜市中午湧入人潮用餐，豐原太平洋百貨停車場不到12點就客滿，麗寶OUTLET近午人潮漸增，大家把握難得的颱風假逛街購物。廟東夜市不少攤商日前受到非洲豬瘟豬隻禁運影響，生意微幅下滑，隨著豬隻解禁，今日颱風假生意不錯，多間知名老店高朋滿座。自由時報 ・ 4 小時前
鄭麗文上任新氣象 紀念孫中山誕辰前女偶像、饒舌歌手先唱跳
[Newtalk新聞] 國民黨今（12日）在中央黨部舉行總理誕辰160週年紀念日活動，在國民黨主席鄭麗文上任後立刻帶來新氣象，除了邀請孫中山先生曾侄孫女孫雅麗到場，在鄭麗文率領眾人向總理銅像進行獻花儀式前，陸續讓偶像女團、饒舌歌手、舞團上台演出，博得鄭麗文的高度讚賞。 在鄭麗文率領眾人向總理銅像進行獻花儀式前，陸續由女練習生女團體TOH、女歌手Zhana、饒舌歌手、築夢者舞團等表演者進行開場表演，有人將鄭麗文喊出的「羊群變獅群」融入歌詞後，還有日前甫在日本Red Bull BC One世界決賽的贏得世界冠軍的築夢者舞團成員「猴王」黃政嘉，在現場邊跳邊唸《禮運大同篇》，鄭麗文還相當捧場的大聲尖叫歡呼。 鄭麗文致詞提到，感謝年輕的國民黨文傳會主管，在短短不到一個星期的時間，能安排如此國際水準的演出，他們如此年輕就已經在舞台上發光發熱，甚至已經是台灣之光、華人之光。大家不要忘記，孫中山創立的時候才28歲，跟該才表演者的年紀差不多；辛亥革命成功的時候，孫中山才45歲，在百年前成立全亞洲第一個民主共和國，在革命當中拋頭顱、灑熱血的都是年輕人。 鄭麗文表示，今天第一組表演團體所演唱的《別害怕》，她新頭殼 ・ 2 小時前
「Signia by Hilton」到台南 黃偉哲力挺
[NOWnews今日新聞]福泰集團昨（11）日拜會台南市長黃偉哲，說明將與希爾頓集團合作，引進國際高端品牌「SigniabyHilton」到台南的計畫，預計於「台南大億麗緻酒店」原址進行全面翻修。此舉...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
基隆豪雨不放假！ 議長批忽視民眾生活 國民黨：政治操作
基隆市昨天風強雨大，很多地區積淹水，雙北市局部地區放假、桃園市也放假，基隆卻沒有放假，議長童子瑋發文「基隆該跟雙北脫鉤就脫鉤，市府不應為了形式上的同步，而忽略市民安全。」基隆市政府今天表示，基隆這2天依照氣象署的預報跟實際的情況，風力跟雨量都沒有達標，與基北北桃共同決策無關。國民黨基隆市黨部發言人黃自由時報 ・ 6 小時前
一文看懂》血腥排華推手！印尼追贈前強人總統蘇哈托「國家英雄」稱號
印尼前強人總統蘇哈托（Suharto）日前被追贈「國家英雄」頭銜，由現任總統、同時身兼其女婿身份的蘇比安托（Prabowo Subianto）親自授予家人，然而這個舉動打從一開始曝光，就引起外界嘩然，特別是那些曾在32年鐵腕統治下受傷害的家庭，以及艱苦獲得獨立建國的鄰居東帝汶（East Timor），更是對此表達強烈抗議。 追贈儀式在雅加達總統府舉行，這是......風傳媒 ・ 6 小時前
吳亦凡真的死了？網交叉比對官方公告解謎 真正死因令人震驚
前韓團 EXO 成員、前大陸頂流男星吳亦凡，近日再度捲入死亡傳聞風暴。中國社群平台上流出爆料，指他在監獄中「因長期絕食導致健康惡化而死亡」，消息一出瞬間引發全球關注，不少外媒也相繼報導，但目前尚無官方證實。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前