台南上午無風雨 黃偉哲：午後風雨才強 別被眼前狀況迷惑

台南市長黃偉哲上午主持鳳凰颱風防颱第二次工作會報提醒，台南在午後風雨才會較強，在脫離暴風圈前，各項防災工作均不能掉以輕心。（台南市政府提供／曹婷婷台南傳真）

受鳳凰颱風影響，台南12日停班停課，但上午無風無雨，民眾樂得撿到一天假，但也有人批「白白休一天假」。台南市長黃偉哲上午主持鳳凰颱風防颱第二次工作會報提醒，根據中央氣象署預測，台南下午風雨會加強，晚上才會脫離暴風圈，千萬不要被眼前風雨不大的狀況迷惑，在脫離暴風圈前，各項防災工作均不能掉以輕心。

台南一上午無風無雨，黃偉哲提醒，台南在午後風雨才會較強，在脫離暴風圈前，各項防災工作均不能掉以輕心。他一早也先前往沿海的北門、將軍、七股等區勘查丹娜絲風災造成災損的地方，鑒於上次風災帶來嚴重災情，他說，不論市府及當地區里長與居民都戒慎恐懼、高度戒備，不敢掉以輕心。

災防辦執行祕書王雅禾指出，截至上午9點，台南疏散撤離有7區9里91人，包含土石流4區及水災3區，另外，在大陸漁工安置的部分，總共安平區有4船8人，將軍區有13船19人，收容安置的部分有2處7人。

此外，工務局目前預警性封橋4區共7座，一般性封橋2區共2座。水利局表示，今日0時至6時最大累積雨量為永康、仁德、關廟及七股區2.5毫米。12日截至上午6時30分止，計有安平、文賢、八老爺等22站啟動抽水，約共抽水11萬噸。(含滯洪池及內水預洩降）；七股區防潮閘門關閉，避免海水溢淹；51處自主防災社區已啟動運轉。

