台南上演大場面！陳亭妃將單刀赴會直面「19路大軍」

民進黨台南市長初選民調勝出的立委陳亭妃，積極展開黨內整合工作。台南市議長邱莉莉將於20日上午10時30分，邀集19席力挺立委林俊憲的議員在市議會與陳亭妃會面，雙方將就年底市長選舉及議員選戰的合作細節進行協商，這也是初選後雙方陣營首次正式破冰。

陳亭妃將開始整合台南的民進黨勢力。（圖／陳亭妃臉書）

台南市議會共有28席民進黨議員，林俊憲在市長初選期間整合19席黨籍議員支持，另外還有5名無黨籍議員相挺。初選過程中，這些議員曾大力抨擊陳亭妃多次叛黨、暗中主導台南市議長選舉跑票等事件，其中邱莉莉的批評火力最為猛烈。最終民調結果由獲得7席議員支持的陳亭妃出線。

台南市議長邱莉莉。（圖／邱莉莉臉書）

根據《中國時報》報導，面對初選期間黨內公開撕裂的局面，陳亭妃近日陸續致電挺憲議員尋求拜訪機會，展開「大和解」行動。她向議員們訴求團結避免分裂，強調年底市長選舉需對戰國民黨對手謝龍介，必須凝聚力量才能勝選，同時也希望討論議員選舉的合作模式。

多名接獲陳亭妃電話的挺憲議員不願個別見面談條件，決定由邱莉莉代表出面協調。雙方約定20日在台南市議會當面協商，針對未來「母雞帶小雞」的運作細節交換意見。據了解，溝通內容包括顧及黨內市議員選情，以及對陳亭妃過去爭議的質疑等議題。針對這場破冰談判，邱莉莉與陳亭妃18日皆未回應。

挺憲議員周嘉韋表示，初選後大家還在「悲傷5階段」，需要一段沉澱時間，目前尚未接獲黨中央指示。儘管黨部立場中立，但他認為所有挺憲議員應該先開會凝聚共識。挺憲議員蔡筱薇證實，陳亭妃致電時未接通，另有部分挺憲議員接到電話，大家討論後決定一起赴約公開討論，避免被各自擊破。

