台南上百名高中生期末考被記警告 外套放大腿也違規

台南一所高中在期末考結束後，公告上百名學生因考試違規被記警告，違規事項包括在椅子下方放衛生紙和筆盒、外套放在膝蓋上、桌上有衛生紙等，違規名單多達4頁，引發學生不滿，質疑學校管太多。對此校方表示，此舉是為了讓學生提前習慣大考的考試規定。

公告內容顯示違規的項目包括桌邊有餐袋、椅子下方放衛生紙或筆盒、桌上放置衛生紙、外套置於膝蓋、筆盒放置在抽屜、交卷後將題目卷留在桌上等，違規者皆被記警告1支。

學生在社群發文表達不滿，網友紛紛留言，「放衛生紙有什麼問題嗎」、「太扯了，在這邊拿警告比喝水還簡單欸」、「不放在桌椅，難道要放老師桌上嗎」、「是怎樣，要警惕學生到這種程度」。

廣告 廣告

根據《TVBS新聞網》報導，校方表示，考試前有公告，明確列出注意事項及違規的處理方式，在段考前都會張貼公告給學生。校方強調，此做法是為了讓學生習慣學測、統測等大考的考試規定，才會嚴格執行。

校方也說明，若學生在段考期間違規被記警告，可以透過愛校服務或功過相抵的方式消除處分。

更多中時新聞網報導

「抓大尾」 綠鬣蜥吻肛長30公分獎300元

多考求自保 教部檢討學測亂象

NBA》火箭多點開花拔馬刺 3連勝入袋