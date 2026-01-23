台南上百名高中生被記警告！挨轟期末考違規理由太蝦 校方解釋了

台南市1所高中的考場規定，讓不少學生直呼太離譜。（示意圖／翻攝自pexels）

台南市1所高中近日剛結束期末考，卻因考試違規處分引發校內外高度關注。校方在考後公布處罰名單，竟有上百名學生因違規遭記警告，占全校約千名學生中的近1成，相關名單長達4張A4紙。進一步檢視違規內容，不少理由被網友認為根本是找學生麻煩，包括椅子下方放置衛生紙或筆盒、筆盒放在抽屜、桌邊有餐袋，甚至外套放在膝蓋上，都被認定違反考場規定，讓不少學生直呼太離譜。

據《壹蘋新聞網》報導，校方規定，考試期間桌面僅能放置文具與試卷，任何與考試無關的物品一律禁止，抽屜與椅子下方也必須完全清空。由於不少學生未注意到這些細節，導致多數人因此被記上一支警告。

相關處分結果公布後，有學生也將違規紀錄表上傳至社群平台「Threads」，發文嘲諷「這樣就記警告屬實有點曖昧了」，貼文曝光後隨即也引發網友熱議，「蛤？放衛生紙有什麼問題」、「在這邊拿警告比喝水還簡單欸」、「不放東西，不然放你X骨灰罈喔」、「直接提申訴或是投訴教育處，這已經是濫用記過制度。」

面對外界質疑，校方也出面回應。教務主任拿出考前公告說明，相關考試規定與違規處罰皆為「白紙黑字」清楚載明，且不僅期末考，段考與期中考前也都會在各班張貼公報，並非臨時新增或首次實施。

校方也解釋，這麼做的目的，是希望學生能提前適應學測與指考等大型考試的實際規範，避免未來在正式考場因不熟悉規定而導致更嚴重後果，屆時不僅可能受處分，甚至影響考試成績的有效性。

校方也強調，學生並非沒有補救機會，仍可透過愛校服務或功過相抵等方式銷過，因此原則上將維持現行做法，不會因爭議而更動相關考試規定。

