台南下午茶推薦 新開幕成大附近咖啡廳 時尚露營風超吸睛

這間新開幕的台南文青咖啡廳，結合潮流黑橘配色與可愛復古IP，迅速成為熱門話題（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

台南新開幕咖啡廳 北區週末行程好選擇

生活節奏悠閒的台南，近期又迎來一家備受矚目的新開幕咖啡廳。這間名為CHiLLViBE的北區文青風咖啡品牌，座落於東豐路上，鄰近成大附設醫院與敬業校區，不僅為在地學生、醫護與居民帶來精緻舒心的咖啡與甜點，更承載著創辦團隊的理念與生活態度。從「RW Coffee」與「Coffee Nonstop不停咖啡室」的經驗累積，到CHiLLViBE的全新出發，這個台南咖啡團隊希望以更鮮明的品牌個性與生活哲學，打造一個能讓顧客真正放鬆、自在的空間。

台南隱藏版咖啡廳結合精緻甜點與舒適氛圍，帶來日常療癒時光（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

創造慢活氛圍 台南寵物友善咖啡廳推薦

創辦人表示，CHiLLViBE的名稱源於「Chill」與「Vibe」的結合，象徵一種輕鬆自在卻又充滿氛圍感的生活方式。這間台南北區咖啡廳不僅僅是成大醫院附近的下午茶好去處，更進一步成為人們自在感受輕鬆時光的慢活空間。無論是學生下課後的閒聊休憩、上班族午休的喘息片刻，或是寵物飼主與毛孩共度的午後，這裡都有專屬的靜謐角落。

在這間北區質感咖啡館，除了以甜點搭配手沖咖啡之外，也能來一份飽足感滿滿的手工三明治（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

台南IG打卡咖啡廳 黑橘設計與角色IP吸睛



有趣的是，台南東豐路咖啡廳CHiLLViBE特別設計了多個角色IP，如「Chill伯」、「Bee伯」與「小小啡」，這些角色不僅讓品牌形象更為活潑，也為北區下午茶時光帶來獨特的趣味性。咖啡廳內更設有IP選物專區，把這份療癒、愜意的氛圍延伸到生活的更多面向中。



裝潢上採用黑橘色調與露營風元素，營造出時尚、潮流又愜意的氛圍。別具用心的視覺設計與主題風格，讓這間成大文青咖啡廳在社群上不斷引發話題討論。

台南北區手沖咖啡香氣濃郁，搭配可愛逗趣的IP陪伴，打造最CHILL的台南下午茶時光（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

台南手沖咖啡與甜點 體驗Chill生活美學

＂Life is about chasing CHiLLViBE.＂（生活就是追尋愜意的氛圍）對創辦人而言，這間台南北區咖啡廳就是他對於生活美學的想像與實踐。當客人坐下來喝一杯手沖咖啡，或是細細品嚐三明治與招牌的提拉米蘇時，便能體會品牌想傳達的理念。



店內更特別提供「自行選豆」服務，讓下午茶時光不只是制式化的單一風味，更像是走入自家廚房，隨心所欲調配最適合當下心情的口感。無論想喝美式、拿鐵、卡布奇諾或手沖咖啡，都能依個人口味搭配心儀的豆種，打造屬於自己的客製化咖啡。這份獨特的體驗，不只呼應品牌精神，也成為CHiLLViBE最受熟客喜愛的特色之一。

台南下午茶推薦 成大附近咖啡廳新亮點

在眾多咖啡廳林立的台南，CHiLLViBE以其獨特的品牌故事、舒適的空間氛圍以及多元的產品選擇，逐漸展現出鮮明的存在感。對於喜歡踩點台南質感咖啡廳的咖友，或是想與朋友、毛孩共享午後時光的民眾而言，這間位於成大附近的咖啡甜點店或許正能帶來一份全新的生活體驗。



Q1：【CHiLLViBE】的交通是否方便？

A1：【CHiLLViBE】位於台南北區東豐路，鄰近成大校區與附設醫院，周邊公車站點與停車空間相對便利。



Q2：【CHiLLViBE】有哪些推薦的甜點與飲品？

A2：消費者最常點選的品項包含提拉米蘇、焦糖布丁與可麗露，飲品則以手沖咖啡、維也納拿鐵與巧克力牛奶受到好評，是台南北區下午茶的熱門選擇。



Q3：【CHiLLViBE】是否為寵物友善咖啡廳？

A3：【CHiLLViBE】開放毛孩進入用餐空間，並設有寬敞座位區，成為備受飼主關注的台南北區寵物友善咖啡廳。



Q4：【CHiLLViBE】的營業時間是？

A4：【CHiLLViBE】從上午 10:00營業至晚上 19:00，無論是想在清爽的早晨來杯咖啡，或是以三明治做為早午餐輕食，這裡都是不錯的選擇。

【CHiLLViBE】

地址：台南市北區東豐路225號

聯絡電話：0989-464-647

官方 Instagram：https://rink.cc/boln4

官方 Threads：https://rink.cc/krphh

Google 地圖：https://rink.cc/wzunq

（最新資訊請以商家為準）