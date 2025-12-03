台南下水汙泥再利用、再進化 打造循環經濟永續城市

永康水資源回收中心使用下水汙泥「景觀粒料」，在植栽養護上透過覆蓋景觀粒料，抑制雜草生長。（水利局提供）

記者陳佳伶／新營報導

南市水利局推動資源永續利用，將觸角延伸到汙水處理後的「下水汙泥」領域，台南和中央合作設立「仁德下水汙泥再利用廠」示範驗證廠，持續推動將汙泥轉化為高品質的營建材料「控制性低強度回填材料（CLSM）」的摻配料、景觀粒料，打造循環經濟永續城市。

汙水下水道建設是現代化都市指標，下水汙泥產出量也逐年增加，如何將汙泥減量與再利用是要面對的課題。

水利局表示，傳統上被視為棘手廢棄物的下水汙泥，處理與清運成本高，並佔用大量掩埋空間，南市響應國土管理署「燃料化、材料化、肥料化」三大政策方向，在仁德水資源回收中心設置全台首座「下水汙泥再利用示範驗證廠」。

摻配下水汙泥再生粒料之CLSM（控制性低強度回填材料）的成品模型。（水利局提供）

目前已成功燒結成為「景觀粒料」再利用產品，為更進一步驗證多元化的再利用技術，目前市府團隊進行各項試驗，目標將處理後的汙泥穩定轉化為CLSM的摻配料；CLSM具有高流動性與自充填特性，是管線開挖回填的最佳材料，能有效避免傳統夯實不足造成的道路凹陷問題。

水利局指出，這項技術的突破，解決汙泥去化的環境難題，更將廢棄物轉化為有價值的營建資源，能大幅降低廢棄物清運的高昂預算，同時提升公共工程品質，減少後續維護成本；將處理後的汙泥穩定轉化為CLSM的摻配料，目前每月約產出近卅噸，先運用於該局的公共工程上。

市長黃偉哲說，汙泥再利用，證明「資源化」是可行的策略，未來，將持續創新，讓資源都能被循環利用；透過下水汙泥再利用，台南將環境挑戰轉化為城市發展的綠色動力，為地方政府樹立成功的循環經濟典範。