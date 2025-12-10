台南下營紅厝社區農村再生 打造1.2公里水圳休閒步道

〔記者楊金城／台南報導〕為打造高齡友善休閒空間，已通過農村再生計畫的台南下營紅厝社區與下營區公所合作改造社區荒廢髒亂空間為公園綠地，將原工藝之父顏水龍故居旁堆置垃圾窪地變身為社區水池公園即為去年亮點成果；今年更獲市府補助840萬元，利用農水署十六甲分線閒置空地打造長1.2公里長的休閒景觀步道，提供鄉村地區居民休閒運動好處所，也讓民眾有感農村改變及進步。

紅厝社區保存聞名的打面宋江陣，這條水圳休閒步道也將打面的臉譜做成看板，展示紅厝社區的陣頭文化。下營區長李宗翰表示，下營區老年人口已達25%，為打造高齡友善城市休閒空間，除了市區積極改造國中小及公園無障礙步道環境外，鄉村區因無公園綠地都市計畫，公所則透過與社區合作，爭取農村再生計畫補助，盤點社區可利用土地，改造為社區公園及景觀步道，讓鄉村地區居民也能有公園步道休閒環境。

紅厝社區理事長馮榮傳及紅甲里長顏榮泰，盤點出社區內農水署閒置用地，因雜草叢生及遭傾倒廢棄物髒亂點，透過這次農村再生計畫改造為長1.2公里景觀步道，不但社區有了一條水圳休閒步道、宣傳紅厝打面宋江陣文化，也解決髒亂點，一舉三得。

公所表示，未來將協助紅厝社區爭取十六甲分線景觀步道延續工程，讓紅厝社區透過步道連結至市區下營公園，讓友善高齡環境互相串聯，創造幸福健康A贏地味。

