台南不只含糖還富含鐵質！南鐵開挖驚見清代軍械庫 千顆砲彈出土

台南鐵路地下化工程近期在台南車站後站及小東路南側工區，發現一處高度鏽蝕塊狀物。(文化局提供／曹婷婷台南傳真)

台南鐵路地下化工程近期在台南車站後站及小東路南側工區，發現一處高度鏽蝕塊狀物，經考古團隊初步調查，該塊狀物為埋藏在地下砲彈群、砲管、軍刀和火槍槍管，陸續整理出8支大型砲管、20支小型砲管、逾2000顆砲彈及頭盔、疑似刀刃與30支槍管等，宛如一座小型軍械庫。繼發掘「牛車路」遺構還原清代道路「含糖」後，更見證台南道路不只含糖，還富含「鐵質」！

文化局指出，這也是鐵路地下化工程開挖以來，第一次看到與軍火相關的遺構，目前均由鐵道局交給專業考古團隊進行後續整理。據了解，最初開挖是發現一處高度鏽蝕的塊狀物，由於長期埋藏在地下而氧化，使得原本分散的金屬器相互聚結成塊，乍看就是一大塊繡狀物，經考古人員專業拆解，才陸續整理出大大小小砲管、砲彈、頭盔、刀刃、槍管等物品，數量眾多。

鏽蝕塊狀物經拆解後，可見刀刃、槍管鐵件等物，儼然一座「地下小型軍械庫」。(文化局提供／曹婷婷台南傳真)

拆解後仍待整理的清代火砲砲管。(文化局提供／曹婷婷台南傳真)

剛出土的頭盔。(文化局提供／曹婷婷台南傳真)

除鏽整理後的砲彈。(文化局提供／曹婷婷台南傳真)

相關人員依據1875年的《臺灣府城全圖》以及相關文獻，本次發現的武器鏽塊恰巧位於清代府城大北門附近，且不遠處就是火藥庫（位於今日國立成功大學榕園）。歷史文獻也為本此次發現提供佐證資料，根據沈葆楨於清光緒元年（1875年）撰寫〈報明臺郡城工完竣片〉「又臺地向無軍裝火藥局，上年辦理防務購買洋礮、洋槍以及軍火器械等項，必須慎為存儲，方不虛麋，因此於小東門內擇出空地，委員同洋匠按照洋式起造火藥局一所」。

根據文獻可知，沈葆楨為了儲藏防務的軍械，在小東門內建了火藥局，按照《臺灣府城全圖》火藥庫地點，可以推測火藥庫與火藥局應為同一處，考古團隊推測本次出土武器鏽塊可能是從火藥庫運到大北門附近存放的武器。遺址古物組指出，可以想見當時軍隊為了方便取用軍事物資，將大批武器運至大北門附近暫存，但隨著歷史演變，幾百年來深埋於地下，無人知曉。

文化局長黃雅玲表示，台南城市發展較早，許多歷史文獻或史前遺跡都可能埋藏於地下而尚未發現，工程前的文化資產調查和施工監看有其必要性，尤其，隨著不同文物出土，也讓大家更清楚認識，我們腳下踩的這塊土地一直以來都承載著城市發展記憶，不會因為地面上建築、街道和城市空間發展變遷而消失。

