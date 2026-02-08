台南不斷傳出「換妃」聲音 王鴻薇：林陳恩怨延續太久

台北市議員選舉，綠營小雞紛紛找民進黨立委王世堅（右三）同框。（中央社）

記者康子仁∕台北報導

雖然民進黨在台南市的「妃憲大戰」已經落幕，由立委陳亭妃勝出，代表綠營參選市長，但地方「換妃」的聲音仍不斷傳出。國民黨立委王鴻薇認為，即使初選已結束，但因民進黨立委林俊憲和陳亭妃之間的恩怨延續太久，如今沒有好好化解恩怨；陳亭妃就算頻頻針對國民黨市長參選人、立委謝龍介打，其實沒有太大的意義。

王鴻薇指出，台南會有「換妃」這種說法，是因為林俊憲和陳亭妃兩人恩怨太久、積怨已深。面對謝龍介喊出若當選市長只做四年，如果當選，林俊憲四年後還能參選；但若是陳亭妃當選，林俊憲等於得等八年，很多時候會產生抬轎不想讓坐轎的人下來的局面。

王鴻薇分析，林俊憲長期跟陳亭妃有恩怨，雙方沒有好好化解，如今陳亭妃頻頻針對謝龍介，沒有什麼太大的意義，「光看議長邱莉莉讓她簽切結書，其中一點是不能介入議長選舉，就是擔心陳亭妃對議會伸手太深」。

針對今年底的台北市長選舉，王鴻薇說，能理解民進黨支持者和民代的焦慮，因為至今連母雞都沒有，許多小雞紛紛找民進黨立委王世堅掛看板，顯見民進黨在台北市目前沒有候選人，小雞們才會自立自強找王世堅拍照。