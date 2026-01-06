台南不跟進營養午餐免費 估增8.5億支出 恐排擠教育資源

台南市教育局指出，台南針對弱勢學生午餐已全部免費，且目前全市午餐自辦比率達94％，六都最高，一般家長繳費不高。（教育局提供／曹婷婷台南傳真）

台北市長蔣萬安6日宣布今年起，北市國中小營養午餐全面免費。對此，台南市政府教育局表示不跟進，強調台南財政遠比不上台北，尤其財政收支劃分法修正後，更是雪上加霜，如全面實施營養午餐免費，預估每年將再增加約8.5億元支出，恐排擠教育資源，須再審慎評估。

教育局指出，台南針對弱勢學生午餐已全部免費，此外，為了減輕家長負擔，也透過自辦學校午餐並普推午餐中央廚房化以發揮規模經濟效益，目前全市午餐自辦比率已達94％，六都最高，一般家長繳費不高，但小孩都可以吃得健康、營養、又美味。

教育局也說明，目前台南市學校營養午餐收費基準分別為國小基準850元，區間750至950元；國中基準880元，區間780至980元；高中基準910元，區間810至1010元，採取收費基準上下得增減100元的彈性。

