台南中壇善心會響應華山基金會愛團圓計畫 捐助830餘份年菜助孤老

台南中壇善心會響應華山基金會愛團圓計畫，捐助83萬元善款支持愛心年菜。（記者李嘉祥攝）

▲台南中壇善心會響應華山基金會愛團圓計畫，捐助83萬元善款支持愛心年菜。（記者李嘉祥攝）

農曆春節將至，華山基金會發起2026年「愛老人 愛團圓」公益計畫，台南中壇善心會認同此服務理念捐助83萬餘元支持愛心年菜，並於安平區王城里活動中心舉行愛心捐贈儀式；台南中壇善心會總會長萬漢林、高雄分會長張國新、馬來西亞分會代表均出席，信義房屋也擔任團體義工，除見證捐贈儀式外，眾人也與安平愛心天使站服務的弱勢長輩一同製作醒獅燈籠，提前感受濃厚年節氣氛。

廣告 廣告

台南中壇善心會長年關注社會公益，秉持太子爺行善助人精神支持華山基金會「愛老人 愛團圓」公益活動，號召國內外會員集結愛心，今年共募得83萬餘元善款。張國新分會長期盼透過捐助愛心年菜，為更多弱勢長輩送上過年祝福，讓長輩在團圓佳節中感受到溫暖與關懷，並強調未來也會持續支持華山基金會，一起守護更多需要幫助的孤老。

華山基金會照顧的獨居長者在志工教導下做醒獅燈籠，不僅促進手腦協調，更能將充滿年味的燈籠懸掛於家門前，象徵揮別舊年、迎接新年。

華山基金會台南A區縣站長黃中衛表示，華山基金會秉持「結合本鄉本土愛心、照顧本鄉本土老人」理念成立403個愛心天使站，服務近3萬位失依、失能、失智等三失長輩，提供年節關懷、陪同就醫、物資協助及促進社會參與等服務，建立社區互助自助模式，一同打造長輩第二個家。

黃中衛站長指出，今年大台南地區預計募集2600份年菜予在地弱勢長輩，感謝台南中壇善心會再次協助募集愛心善款，成功募得830餘份年菜關懷禮，年前將挨家挨戶把年菜送至弱勢獨居長輩家中，讓長輩感受到社會的溫暖與陪伴，不再孤單過年，也盼各界踴躍認助，加入愛老人行列。