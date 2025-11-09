台南中華東路99個電箱擋道 工務局：捷運落墩確定就可遷

台南市 / 綜合報導

台南市東區中華東路，因為是主要幹道，車流量大，沿線人行道卻長期受到花盆及電箱占用，高達99個電箱，嚴重影響人行空間，我們實際直擊，行人因為電箱擋道，被迫得走到馬路上，台南市府爭取1億多元經費改善，但市議員質疑分5段施工，恐拖長交通黑暗期，對此台南工務局表示，由於須配合捷運藍線，未來只要等捷運落墩位置確定，就可分階段遷移到中央分隔島。

來到台南中華東路上，幾乎走沒幾步路就會出現變電箱，紅磚人行道部分破損，距離已經不寬，但不只電箱擋道，有的還被花盆占用，有民眾要通過，被迫得繞過電箱，走到馬路上再走回人行道上，民眾說：「就繞啊，這樣繞電箱，不知道要怎麼走，目前這樣走起來不太好，有時候會覺得說好像，(空間不夠)，空間不夠，對對對，可能會需要繞一下這樣。」

這裡是台南市東區主要幹道，車流量大，但有市議員計算，從中華東路到後甲圓環，3公里內的距離，沿線人行道就高達99個電箱，影響行人動線，市府雖然爭取1億多元經費改善，但怕工期拖太長，台南市工務局副局長王建雄說：「中華東路道路及人行道改善工程，對於既有的電箱，將移至人行道範圍的外側，提供安全1.5公尺淨寬的人行道。」

對此工務局表示，計畫將電箱移到中央分隔島，擴大街角人行空間，由於須配合捷運藍線施工，未來只要捷運落墩位置確定，就可以分階段進行遷移。

