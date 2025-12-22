台南乘客狂搭2000趟 Uber年度洞察出爐

▲Uber首度公開2025年台灣整體行程洞察，台灣用戶累積給出超過 1 億顆星級評分，展現高度使用黏著度，其中，年度最長單趟行程突破500公里，從台北一路前往高雄，年度最高搭乘趟次的用戶來自台南，一年內完成超過2000趟行程。（圖／Uber提供）

[NOWnews今日新聞] 隨2025年邁向尾聲，Uber 今（22）日寄送個人化的「2025 年度回顧」至用戶註冊的電子郵件信箱，用戶即日起可一鍵查看年度行程數據，Uber首度公開2025年台灣整體行程洞察，台灣用戶累積給出超過 1 億顆星級評分，展現高度使用黏著度，其中，年度最長單趟行程突破500公里，從台北一路前往高雄，年度最高搭乘趟次的用戶來自台南，一年內完成超過2000趟行程，而日本則成為台灣用戶2025年海外叫車次數最高的國家。

根據Uber台灣2025年度數據顯示，標準型優步為最受用戶歡迎的行程選項；減碳優步與純電舒適優步位居第二，顯示永續行程已逐步融入用戶日常移動選擇；優步小黃排名第三，展現平台提供的多元行程選項。

此外，今年新推出的「加大六人座優步」（Uber XXL）亦顯示出明顯的多人出遊與團體移動需求，其週末使用量較平日成長約三成，反映用戶在旅遊與聚會情境下，對多人行程選項的實際需求持續升溫。

在 Uber 全台與合作車隊合作提供服務的16個區域中，除了2024年10月新增的嘉義、苗栗外，行程次數年增率最高的三個區域依序為屏東、宜蘭、南投，顯示Uber App亦日漸深入台北、高雄等都會區外的各地民眾日常。

Uber App也是許多台灣用戶海外旅遊時的好夥伴，其中日本、南韓、香港成為前三大台灣用戶在海外叫車的地區，台灣遊客們只要一個App就能輕鬆走遍國外。此外，2025年共有來自174個不同國家與地區的海外用戶在台灣使用Uber App叫車，顯示平台具備高度國際使用度。

