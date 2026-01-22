台南亂倒廢棄物 102人27公司被起訴

台南一對從事建築廢棄物清運的許姓夫婦勾結營建包商、司機、土地仲介等102人與27家公司，亂倒建築廢棄物在23處魚塭、農地及3處光電場土地，面積近30公頃（約40個足球場），不法獲利2865萬餘元，台南地檢署22日偵結，依違反《廢棄物清理法》起訴102人及27家公司。

此案還引爆案外案，前台南市警局歸仁分局歸南派出所所長許凱智洩漏警方取締違規砂石車訊息，給此集團承包清運的林姓男子及4名司機，規避取締免繳近30萬元罰款。台南地方法院去年12月31日依洩密罪判許凱智6月徒刑、緩刑2年，並需支付30萬元給國庫；林男也依《廢清法》被判刑2年6月、4月，上訴中。

台南地檢署表示，此案被告共102人，起訴書厚達1444頁，檢方花了20多天製作起訴書後，22日才將案卷移送台南地方法院繫屬審理。

起訴指出，許姓夫婦原經營建築廢棄物清除的砂石車隊，勾結廢棄物處理商、營建重機械業者等，未經取得合法廢棄物清除許可，為謀求不法利益，在台南市安南、新市、新化、左鎮、關廟區龜洞、仁德、南區等處私人土地、魚塭、農地等共23處，與七股竹橋、十一份、頂山3處光電場預定地傾倒建築廢棄物。

南檢表示，這個非法集團涉案人數眾多、廢棄物場址多、面積大，嚴重破壞國土環境，檢方偵查歷時2年，共計8次查緝行動，動員約350人次，搜索78處所、開挖非法掩埋場19處30次，拘提22人、傳喚101人、羈押10人，查扣現場犯罪車輛及機具。

南檢另於114年8、9月間，囑託法務部行政執行署台南分署拍賣查扣的曳引車、營業半拖車、挖土機、推土機共計15部，共計拍賣金額906萬4000元。