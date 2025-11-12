台南二中111週年超有感！ 古蹟小禮堂變身成果展舞台
〔記者洪瑞琴／台南報導〕創立於1914年的國立台南二中，今年歡慶創校111週年，規劃一系列校慶活動，首先登場的「教學成果展」就在校內最具歷史味的市定古蹟「小禮堂」揭開序幕，讓百年建築搖身一變成為創意課程的展示舞台。
首波展出5件作品，從教師社群開發的校訂必修課〈素養深閱讀〉、〈學思新創題〉，到國文科周志仁老師的〈桂冠之路：小說創作與投稿〉、生物科鄭富中老師的〈Anter螞蟻研究所〉，以及資訊科技科涂益郎主任設計的〈從零開始學AI〉，內容橫跨文學、科學與科技領域，展現二中師生滿滿創意能量。
羅思宇老師分享課程設計理念，學生則以交通、美食、職人為題發表探究成果；鄭富中老師現場講解螞蟻世界的奧祕，讓觀者直呼「太有趣！」成果展也將以每週新增5件作品的方式持續更新，預計到12月4日校慶運動會當天，整整20件精彩作品呈現多元豐富的教學面貌。
同時登場的「美術班師生聯展」也在小禮堂同步開展，展出內容包括校內小組展、文化中心畢業美展及南市學生美展等多元媒材作品，並邀請普通班學生一起參展，讓整座小禮堂瀰漫著青春與藝術的氣息。
其中亮點之一，是來自德國的交換學生陳昕悅也展出個人創作。因為熱愛藝術，她特別選修美術課並接受老師一對一指導。她說，這次作品靈感來自對遠在德國、近日過世親人的思念，希望能用畫筆留下回憶與情感。
校長林晏旭表示，台南二中在歷屆師生共同努力下，不僅奠定深厚基礎，更展現多元發展的教育成果。接下來還有校慶運動會、園遊會、社團成果發表會、音樂會等熱鬧活動接力登場，邀請大家一起回到校園，共同見證台南二中百年歷史嶄新風華。
