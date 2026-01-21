台南五妃街又塌了！昨天剛補完今又凹陷 2年第4起天坑

台南市五妃街昨（1/20）才剛回填坑洞，今（1/21）一早又坍塌。市府提供



台南市中西區五妃街昨（1/20）日下午才出現大型坑洞，市府工務局緊急灌漿回填處理，未料今（1/21）日上午同一路段再度凹陷，大型車輛輪胎甚至還因此卡在坑洞裡，這已是近兩年來第4度坍塌，實際肇因仍待進一步調查釐清。

工務局指出，昨日下午2時40分左右，五妃街靠近西門路一段路口、五妃街338號前方路面突然下陷，形成長約2公尺、寬近1公尺、深度約2至2.5公尺的坑洞，下方自來水管線外露且仍有漏水情形，恐持續掏空地層。接獲通報後，工務局立即封鎖現場並進行灌漿、回填作業，同步通報自來水公司修復破損管線，並聯繫其他管線單位確認地下設施狀況，當晚完成初步補強。

然而，今早同一路段再度出現凹陷，新形成的坑洞約長1.5公尺、寬50公分，一輛大型砂石車行經時左後輪整個陷入路面，車輛一度動彈不得，現場交通短暫受阻。工務局獲報後，立即派員到場處理，再次進行灌漿回填及路基補強，並暫時封閉周邊路段以策安全。

對於「前一天補、隔天再塌」的情況，工務局初步研判，今日的新塌陷位置，應屬於昨日地層流失狀況的延續，可能因地下孔隙內沙土細粒料不規則流動，導致局部持續塌陷。由於周邊住戶密集，市府不敢大意，已啟動鄰房安全監測機制，初步檢視周邊建物尚無結構安全疑慮，但後續仍將持續觀察。

台南市政府也表示，昨日起工務局副局長即全程在現場掌握狀況，副市長亦先後到場關心處置進度；今（1/21）日再由副秘書長率工務局、水利局等相關單位會勘，組成跨局處專案小組，全力監控現場狀況，確保公共安全與住戶權益。針對外界關切五妃街道路下陷頻傳，市府強調，除即時止災外，也將加速從根本釐清成因，確認是否涉及地下管線問題或施工行為不當。

工務局補充，目前已完成透地雷達檢測，相關檢測報告預計1至2日內出爐，將作為後續處置與責任判定的重要依據。同時，市府已要求暫緩周邊建築工地施工，優先處理地層流失問題，並已依《建築法》相關規定，對涉案營造廠裁罰新台幣1萬8000元，後續若查明責任歸屬，將依法要求相關單位負起修復與賠償責任，全面檢討施工與監管機制，避免類似事故一再發生。

