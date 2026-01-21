台南五妃街天坑「昨天才補」今天又塌了 塌陷歷史一次看

五妃街天坑「昨天才補」今天又塌了。（圖／東森新聞）





台南中西區五妃街與西門路口的建案工地，昨（20日）才發生路面塌陷出現天坑的狀況，今（21日）上午又發生要去填補路面瀝青大貨車，自身也遇到道路塌陷受困，相關單位獲報後，立刻出動機具把受困大貨車拉上來，並且用車上載運的瀝青填補道路。

五妃街338號前昨天才出現長2公尺、寬1公尺、深2公尺的天坑，坑內水管線裸露並且有漏水的情形。工務局獲報後，調派廠商先以灌漿的方式對天坑緊急處置，避免坑洞進一步擴大。

然而就在昨天塌陷的天坑附近，今天又發生一次坍塌，導致要進行填補作業的瀝青大貨車陷入坑內。初判是自來水管爆裂造成，疑似整條路的路基都被掏空，是否與建案工地有關還有待釐清，附近居民也希望整條五妃街都能夠翻新。

事實上，這也並非五妃街首次路面坍塌出現天坑，早在2024年3月五妃街就發生過一次路面塌陷，造成一輛小貨車與前來救援的吊車受困，出動超過30車次的混凝土填補路基，市長黃偉哲當時還臨時更改出國行程，趕回台南坐鎮指揮，並對事發工地開罰27萬。