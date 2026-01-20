台南五妃街路面出現天坑 居民怨：2年來已發生第3次了

台南五妃街出現天坑，原因仍待釐清。（取自議員陳怡珍臉書）



台南市中西區五妃街路面今天（20日）下午突然塌陷，出現長約2公尺、寬近1公尺、深度2公尺的天坑，市府獲報到場，立即進行灌漿補強，不過當地居民抱怨該路段２年來已經出現第3次天坑意外，市府曾對鄰近的建商起造人、監造人及承造人各開罰9萬元，並勒令停工，如今天坑再現，原因仍待釐清。

今天下午2點40分左右，台南市五妃街338號前的道路突然塌陷出現大坑洞，台南市工務局指出，坑洞長約2公尺、寬1公尺、深度2公尺，下方自來水管線裸露且有漏水情形，為防止地層掏空，工務局當下通知自來水公司進行修復管線外，也聯繫其他管線單位到場確認，隨後進行進行灌漿補強與安全處置，並確保周邊通行與施工安全。

這並非是五妃街首次發現路面塌陷意外，2024年3月，市府追查是皇龍建設位於五妃街、西門路口的建築工地，因連續壁施工過程中不慎造成路面塌陷，工務局當場勒令停工外，並緊急灌漿補強，也依建築法對起造人、監造人、承造人各開罰9萬元，並要求建商完成工地四周鄰房現況鑑定複查。

附近鄰居抱怨，2年來該路段已經3次發生塌陷意外。市府工務局表示，這次塌陷位置與之前不同，是位於工地對面，確切原因仍待釐清。（責任編輯：殷偵維）



