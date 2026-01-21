台南五妃街1天2塌 市府再罰建商

台南市中西區五妃街、西門路一段路口20日驚傳路面塌陷出現巨坑，當晚8點才灌漿完成填補，21日上午8點又傳路面塌陷，相關單位急追原因，工務局並對建案營造廠開罰。（曹婷婷攝）

台南中西區西門路一段、五妃街路口緊鄰建案工地馬路，20日、21日連續塌陷釀巨坑，這已是該路段「2年4塌」，住當地60年的陳先生說，「換成是你，會不會怕？」台南市政府工務局指出，持續監測周邊民宅並無結構安全疑慮，初步懷疑這2處坑洞肇因工地連續壁施作過程造成滲漏，除要求停工先處理連續壁問題，並依《建築法》對營造廠開罰9萬元。

皇龍建設於五妃街新建大樓前年3月因施作連續壁缺失，造成緊鄰工地馬路驚現巨坑，吞了1輛貨車，吊車還因救援而翻覆。事後，工務局宣布民國114年起「建築工程深開挖管理」新制上路，要求地下開挖達9公尺或2層以上就需申報，並採3階段勘驗稽查，委由專業公會稽查。工務局統計114年深開挖工地稽查共339件，其中五妃街皇龍這處建案工地稽查4次，均無違失。

去年7月，同地點又有路面塌陷，追查係地下水管破裂所致，灌漿填補後未再傳類似情形。時隔半年，前天下午2點40分工地對面鄰近民宅路面驚傳塌陷，出現2.5米深巨大坑洞，找到2處自來水管線破裂，工務局除出動透地雷達掃描也緊急調派廠商灌漿，避免坑洞擴大影響住宅安全。

20日晚間8點完成填補，沒料到昨早8點進場施作柏油鋪面的大貨車後輪又遇路面塌陷，當場遭坑吞沒，幸及時排除，沒有人員受傷。工務局說明昨早坑洞是地層流失的延續，並開挖追查原因，惟住戶面對馬路12小時兩度現坑洞，「說不煩惱是騙人的！」網友更酸諷「好扯！要等到出人命才正視嗎？」

儘管市府祭出「建築工程深開挖管理」把關，何以緊鄰工地路面接連塌陷？遭外界質疑把關機制失靈。對此，工務局說明，建商現正進行地下開挖擋土連續壁工程，目前挖到約地下4樓處，預計完工後申報勘驗，但尚未完工就又傳出事故。

前年「巨坑」事件過後，工務局對建商開罰27萬元，並要求5處建案全面停工。據悉，建商面對接連傳出路面塌陷，私下曾無奈吐露「乾脆放棄好了」。南市府強調，針對五妃街路面塌陷，除即時止災外，也加速從根本釐清成因，相關檢測報告出爐後，將視調查結果，要求相關責任單位負起修復與賠償責任，並全面檢討施工監管機制。